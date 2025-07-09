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  • Теперь официально: анонсирован обновлённый кроссовер Haval Dargo

Теперь официально: анонсирован обновлённый кроссовер Haval Dargo

09.07.2025 384 0 1

Бренд Haval скоро представит рестайлинговую версию своего брутального SUV. Модели слегка изменили внешность, а вот салон переделали куда масштабнее.

Этот кроссовер Haval в строю с 2020 года: в Китае он известен как DaGou или Big Dog, а в других странах, включая Россию, его продают под именем Dargo. В 2023-м на родине появился SUV второго поколения, хотя это совсем другая модель – у нас она представлена как Haval H7. Впрочем, от «первого» Haval Big Dog компания не отказалась, в Поднебесной его модернизировали в том же 2023 году. А недавно в Сеть стали выкладывать шпионские снимки еще раз переделанного кроссовера. Так вот теперь сам принадлежащий концерну Great Wall бренд анонсировал скорую премьеру такого SUV – она намечена на 17 июля. Свой анонс производитель сопроводил фирменными изображениями.

Обновленный Haval Big Dog/DaGou для Китая
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Обновленный Haval Big Dog/DaGou для Китая
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Обновленный Haval Big Dog/DaGou для Китая
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Обновленный Haval Big Dog/DaGou для Китая
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Обновленный Haval Big Dog/DaGou для Китая
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Как и после предыдущей модернизации, внешне кроссовер мало изменился. Haval Big Dog вновь досталась другая радиаторная решетка – с черными прямоугольными пластинами вместо двух горизонтальных хромированных плашек. Объединяющая задние фонари светящаяся полоска появилась у модели в Китае еще два года назад. Но теперь в нее вписана новая надпись – GWM (Great Wall Motor) вместо Haval.

Обновленный Haval Big Dog/DaGou для Китая

Интерьер марка пока не продемонстрировала. Между тем, судя по шпионским снимкам, салон-то как раз передали более масштабно (рендер от Kolesa.ru на основе спайшотов можно посмотреть здесь). Так, внутри установили новый гигантский планшет мультимедийной системы, причем он «прилеплен» к передней панели, тогда как у прежнего Big Dog/Dargo тачскрин встроен в панель. Кроме того, в Китае кроссовер лишился шайбы, отвечающей за управление трансмиссией: вместо нее теперь подрулевой рычажок. Наконец, модель получила новый двухспицевый руль.

Прежний Haval Big Dog/DaGou для Китая. До России кроссовер с таким дизайном пока не добрался
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Прежний Haval Big Dog/DaGou для Китая. До России кроссовер с таким дизайном пока не добрался
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Прежний Haval Big Dog/DaGou для Китая
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Нынешний Haval Dargo для России
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Нынешний Haval Dargo для России
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Информации о технике обновленного Haval Big Dog еще нет. Нынешний кроссовер в Китае доступен с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 2.0 мощностью 184 и 238 л.с. соответственно. Базовый двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второму положен девятиступенчатый робот. На родине актуальный Big Dog с 1.5T имеет передний привод, с 2.0T – полный.

Больше официальных подробностей о рестайлинговом кроссовере, вероятно, появится еще до премьеры.

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