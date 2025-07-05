На днях в Сети были опубликованы фотографии кроссовера Dargo 2025 года, благодаря которым у нас есть возможность оценить все изменения не только в его внешнем виде, но и в салоне.

Кроссовер ведёт свою историю с 2020 года, именно тогда он был представлен в Китае под именем DaGou (переводе с китайского означает «большая собака»). Он стал первой моделью бренда в модной ныне брутальной «внедорожной» стилистике. На российский рынок паркетник, получивший имя Dargo, вышел летом 2022 года, причём его сразу стали производить на заводе компании в Тульской области. Спустя год кроссовер получил первое обновление, которое так и не добралось до российского рынка. А несколько дней назад модель была замечена с ещё одним рестайлингом.

Рендер обновлённого Haval Dargo 1 / 2 Нынешний Haval Dargo 2 / 2

Основные изменения будут спереди: здесь появится полностью новая решётка радиатора чуть более крупного размера, сделанная в стиле новых «внедорожных» моделей компании. Решётка будет визуально объединена с фарами за счёт контрастных чёрных вставок, обрамляющих фары. Сама же головная оптика и передний бампер, судя по шпионским фотографиям, останутся неизменными. Задняя часть отличается от хорошо знакомого в России Dargo только светящейся полосой габаритных огней во всю ширину крышки багажника, при этом аналогичное решение уже ранее было реализовано на первом рестайлинге модели.

Рендер обновлённого Haval Dargo 1 / 2 Нынешний Haval Dargo 2 / 2

В этот раз обновление затронет и салон: здесь появится новый двуспицевый руль с приливами в местах постоянного хвата, такой же ранее получили обновлённый Tank 300 и кроссовер Haval Raptor. Ещё одним заметным изменением станет мультимедийная система: вместо оригинальным образом встроенного в переднюю панель экрана появится заметно более крупный «парящий» планшет (вероятно, он также аналогичен вышеупомянутым родственным моделям). Ожидается, что на китайском рынке кроссовер будет представлен с двумя вариантами двигателей. Базовым станет 1,5-литровый турбомотор мощностью 184 л.с. (275 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» 7DCT и передним приводом. Второй полноприводный вариант очнащается 238-сильным турбомотором объёмом 2,0 литра (385 Нм), работающим в паре с 9-ступенчатой роботизированной коробкой собственной разработки.

Рендер салона обновлённого Haval Dargo 1 / 2 Салон нынешнего Haval Dargo 2 / 2

Сегодня в России Haval Dargo предлагается с единственным мотором объёмом 2,0 литра, развивающим 192 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Стоимость базовой версии с передним приводом в комплектации Comfort составляет 2 849 000 рублей (за модель 2024 года выпуска). Самая же дорогая комплектация Teck Plus c полным приводом оценивается в 3 599 000 рублей (модель 2025 года).

Напомним, не так давно в России стартовали продажи нового купеобразного кроссовера Haval F7x.