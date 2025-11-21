На днях были впервые замечены прототипы нового седана RS6, благодаря чему у нас есть возможность составить представление о внешнем виде будущей новинки.

Модель RS6 существует с 2002 года, и изначально она была представлена как в виде универсала, так и седана. Однако четырёхдверных кузов просуществовал только в двух первых генерациях (до 2010 года), и начиная с третьего поколения RS6 предлагается только в качестве универсала. Появившиеся несколько дней назад шпионские фотографии тестовых образцов демонстрируют намерение немецкого автопроизводителя впервые за 15 лет вернуть в гамму версию с четырьмя дверьми.

Седан Audi RS6 второго поколения 1 / 3 Седан Audi RS6 второго поколения 2 / 3 Седан Audi RS6 второго поколения 3 / 3

Новинка будет построена на базе седана Audi A6 шестого поколения, премьера которого состоялась в апреле этого года. Изменения во внешнем виде будут традиционными для RS-моделей: прежде всего, существенно расширят все колёсные арки автомобиля. Спереди появится новая решётка радиатора и массивный бампер с крупными воздухозаборниками по краям. В передних крыльях сделают вертикальные воздуховоды, а пороги станут более широкими. Сзади наиболее интересным элементом является бампер с крупной контрастной вставкой, под которой разместятся непривычно узко расположенные овальные патрубки выхлопной системы. Также спортседан получит спойлер на крышке багажника и новые пятиспицевые колёсные диски.

Рендер нового седана Audi RS6

Как и базовый седан А6, топовая версия RS6 будет построена на платформе Premium Platform Combustion (PPC). Силовая установка пока официально не подтверждена, однако ожидается, что под капотом у новинки расположится битурбированный мотор V8 в составе подзаряжаемой гибридной силовой установки (на последнюю намекает лючок для подзарядки с левой стороны кузова тестовых образцов). В этом случае совокупная мощность может составить более 700 л.с., чnо позволит составить достойную конкуренцию главному потенциальному сопернику — гибридной BMW M5 с её 727 л.с.

Рендер нового седана Audi RS6

Премьера новой RS6 в обоих вариантах (седан и универсал) ожидается в следующем году. Между тем, в прошлом месяце мы сравнивали популярный кроссовер Audi Q3 с китайским Hongqi HS3.