Новый Shelby GT350: разработан без Форда, зато теперь намного больше мощности!

В линейке заводских модификаций актуального Мустанга седьмого поколения S650 пока нет версий с приставкой Shelby и, возможно, уже не появится, но это, разумеется, не повод самой компании Shelby American сидеть сложа руки, поэтому она самостоятельно представила новое поколение Shelby GT350.

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В прошлом поколении Shelby GT350 и GT350R, которые разрабатывались совместно с компанией Ford, оснащались только атмосферными двигателями V8 мощностью 533 л.с. — производство таких машин завершилось в 2020 году. Дебют нового поколения приурочили к 60-летию версии GT350, тираж нового спорткара будет таким же, как у исторического предка первого поколения — 562 экземпляра, из них 36 машин будут изготовлены в спецификации GT350R.

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Базовый комплект доработок нового Shelby GT350 затрагивает только кузов и шасси, а двигатель остаётся стоковым — это 5,0-литровый «атмосферник» Coyote мощностью 487 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», но «правильный» Shelby GT350 отныне оснащается компрессорной версией того же мотора мощностью 821 л.с.

В комплекте с компрессорным мотором идёт новая выхлопная система с компонентами Borla. Подвеска занижена с помощью более коротких пружин и перенастроена, установлены более жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости и облегчённые 20-дюймовые кованые колёса, обутые в цепкие шины. Внешний апгрейд помимо новых колёс включает в себя «дырявый» алюминиевый капот, более агрессивный передний бампер с развитым сплиттером, новый дизайн радиаторной решётки и задний спойлер типа «утиный хвост», который может быть дополнен полноценным антикрылом, как у машин на фотографиях.

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Салон Shelby GT350 получил новую кожаную отделку, новые коврики и накладки на пороги, укороченный рычаг переключения передач на машинах с МКП, номерную табличку на передней панели и дополнительную тонировку боковых стёкол. Позже в виде опции будут предложены отделка из углепластика и некий пакет повышения производительности. Заказать новый Shelby GT350 можно в кузовах купе и кабриолет, минимальная цена машины с компрессорным V8 составляет 109 999 долларов. Цена версии с атмосферным мотором пока не раскрыта.

Shelby GT350R

Сколько стоит новый Shelby GT350R, тоже пока неизвестно, но явно дороже версии GT350 с компрессорным мотором, так как объём переделок здесь гораздо больше, производством GT350R будет заниматься не сама компания Shelby American, а мастерская Turn Key Automotive/Motorsports, специализирующаяся на постройке гоночных машин. Новый Shelby GT350R — это, по сути, гоночный автомобиль, адаптированный для дорог общего пользования, позже в этом году на его базе будет сделана гоночная версия Trans AM spec.

Shelby GT350R

На Shelby GT350R мощность 5,0-литрового V8 с помощью 3,0-литровой «мясорубки» Whipple увеличена до 842 л.с., в кузов встроены углепластиковая ванна и полукаркас безопасности, более развитый аэродинамический обвес обеспечивает дополнительную прижимную нагрузку, многие детали наружного оперения выполнены из углепластика. Подвеска у версии GT350R ещё более жёсткая, с регулируемыми стойками JRi Shocks, стоковые тормоза заменены более мощными механизмами от Alcon. В салоне установлены гоночные ковши Sparco с 4-точечными ремнями безопасности и гоночный секундомер AiM Solo 2. Основной цвет кузова у Shelby GT350R — только белый, но можно выбирать между двумя вариантами декоративных полос и надписей.

По производительности компрессорный Shelby GT350 и Shelby GT350R близки к представленному в апреле прошлого года новому Shelby Super Snake, но тот позиционируется как своего рода дорожный суперкар с ураганной динамикой, а Shelby GT350 и Shelby GT350R больше ориентированы на трек и любителей отточенной управляемости.

