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Новый шинный бренд Attar готовится к скорому выходу на российский рынок

08.02.2024 144 0 0

Производство покрышек для легковых и грузовых автомобилей в ближайшие месяцы начнётся на казахстанском заводе, который принадлежит «Татнефти» и группе «Аллюр».

Строительство шинного завода в Сарани (город в Карагандинской области, Республика Казахстан) стартовало в апреле 2021 года. Реализацией проекта занимается дочернее предприятие ПАО «Татнефть» совместно с ГК «Аллюр». Совсем скоро, в течение ближайших нескольких месяцев, здесь начнётся серийное производство автомобильных покрышек под новым брендом.

Как рассказали в пресс-службе Ikon Tyres, в российско-казахстанской компании определились с названием бренда, под которым будут выпускать шины на новой площадке: все модели покрышек сойдут с конвейера под брендом Attar. В переводе с казахского языка название означает «кони» (кстати, изображение в виде коней есть на официальном гербе Казахстана).

В компании отметили, что «шины Attar уверенно направляют табун, который образно разгоняет автомобиль, спрятавшись под его капотом». Логотип бренда было решено выполнить в виде стилизованного профиля головы коня: эмблема будет отображена на боковине каждой шины, которая сойдёт с конвейера казахстанского шинного предприятия.

На фото: автомобильный завод Allur в Казахстане

Завод в Карагандинской области будет выпускать покрышки как для легковых автомобилей, так и для грузовиков (цельнометаллокордные шины, ЦМК). В компании добавили, что серийное производство будет налажено на высокотехнологичном автоматизированном оборудовании от передовых брендов индустрии.

Площадь производственной площадки дочерней компании Татнефти и Аллюра равна 10,6 га. По плану, после выхода предприятия на полную производственную мощность шинник сможет выпускать ежегодно 3 млн покрышек для легковых машин и 500 тыс. шин для грузовых автомобилей.

Логотип и название нового шинного бренда

В компании заявили, что качество шин Attar «будет соответствовать лучшим мировым практикам в шинной отрасли». Ещё производитель добавил, что вся выпускаемая продукция в обязательном порядке будет проходить два этапа контроля: сначала визуальный, а после автоматизированный контроль. Шины, не прошедшие проверку отправят на утилизацию.

Продажи шин марки Attar начнутся в текущем году. Известно, что продукция нового шинного завода будет продаваться на территории Казахстана, а также поставляться на экспорт.

Напомним, российская компания «Татнефть» ранее купила бывший завод финского шинника Nokian Tyres, расположенный во Всеволожске (Ленинградская область), сейчас здесь налажен выпуск покрышек под новыми брендами. Кроме того, в структуру Татнефти входит компания «Нижнекамскшина», отвечающая за производство шин для легковых и грузовых автомобилей под брендами Кама и Viatti.

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