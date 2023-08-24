Переименование Nokian продолжается: известны названия летних и зимних шин Ikon Tyres

Теперь премиальные модели летних и зимних покрышек, выпускаемых на заводе в Ленинградской области, будут выпускаться под брендом Ikon Autograph.

О том, что финский шинник Nokian Tyres принял решение уйти из РФ и продать свой местный бизнес, стало известно в конце июня прошлого года. В роли покупателя этих активов выступила российская компания «Татнефть». В результате сделки ей достался шинный завод во Всеволожске (Ленинградская область), где ранее был налажен выпуск покрышек Nokian. Предприятие выпускало до 17 млн шин ежегодно (из них около 60% поставлялось на рынки других стран).

Напомним, ПАО «Татнефть» занимается нефтегазодобычей и нефтепереработкой, имеет собственную сеть АЗС, а также разрабатывает и производит оборудование для нефтегазовой отрасли. Ещё в структуру «Татнефти» входит компания «Татнефть-нефтехим», которой принадлежит «Нижнекамскшина», выпускающая покрышки для легковых и грузовых автомобилей под брендами Кама и Viatti.



Сделка была завершена в марте текущего года, а в конце апреля стало известно о ребрендинге: Nokian Tyres переименовали в Ikon Tyres. Как в компании отмечали ранее, это название созвучно с английским словом icon, которое можно перевести на русский язык как «эталон», «знаковый образ», «образец», «кумир», «икона».

Новый владелец возобновил выпуск автомобильной резины на предприятии во Всеволожске: здесь сейчас налажено производство летних и зимних автомобильных шин в различных ценовых сегментах. В компании пояснили, что «сохранили производственные процессы и технологии», чтобы обеспечить высокого качества выпускаемой продукции.



Теперь в Ikon Tyres раскрыли рынку название актуальных продуктовых линеек. Известно, что премиальные модели летних и зимних шин будут выпускаться под единым брендом – Ikon Autograph. Как напомнили в представительстве компании, ранее эти линейки имели разные названия: летние модели продавались под именем Hakka, а зимние – Hakkapeliitta. Производитель считает, что название Autograph ассоциируется с комфортом и безопасностью вождения.

На всеволожском заводе Ikon Tyres налажено в том числе и производство шин в средне-ценовом сегменте, пока что они выпускаются под именем Ikon Nordman, однако впоследствии их тоже переименуют. Новое название уже известно – Ikon Character. В компании отметили, что эти шины «предназначены для покупателей, которым важно сочетание контроля над дорогой, качества и прагматизма».



Ранее в Ikon Tyres заявили о том, что берут на себя обязательства по обслуживанию производственной и расширенной гарантии по ранее проданным в РФ шинам под брендом Nokian Tyres (вне зависимости от страны производства). Кроме того, отмечается, что маркетинговые программы будут распространяться на продаваемую в профессиональной шинной рознице продукцию – и под старым, и под новым брендом.



Напомним, для Nokian Tyres бизнес в России являлся крупнейшим активом, шинник работал здесь с 2005 года. По итогам 2021 года в РФ было выпущено примерно 80% шин от общего показателя Nokian Tyres. Ранее в финской компании отметили, что в планах увеличение мощности предприятий в США и Финляндии.