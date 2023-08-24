Бизнес ×
  • Переименование Nokian продолжается: известны названия летних и зимних шин Ikon Tyres

Переименование Nokian продолжается: известны названия летних и зимних шин Ikon Tyres

24.08.2023 35 0 0

Теперь премиальные модели летних и зимних покрышек, выпускаемых на заводе в Ленинградской области, будут выпускаться под брендом Ikon Autograph.

О том, что финский шинник Nokian Tyres принял решение уйти из РФ и продать свой местный бизнес, стало известно в конце июня прошлого года. В роли покупателя этих активов выступила российская компания «Татнефть». В результате сделки ей достался шинный завод во Всеволожске (Ленинградская область), где ранее был налажен выпуск покрышек Nokian. Предприятие выпускало до 17 млн шин ежегодно (из них около 60% поставлялось на рынки других стран).

Напомним, ПАО «Татнефть» занимается нефтегазодобычей и нефтепереработкой, имеет собственную сеть АЗС, а также разрабатывает и производит оборудование для нефтегазовой отрасли. Ещё в структуру «Татнефти» входит компания «Татнефть-нефтехим», которой принадлежит «Нижнекамскшина», выпускающая покрышки для легковых и грузовых автомобилей под брендами Кама и Viatti.

Сделка была завершена в марте текущего года, а в конце апреля стало известно о ребрендинге: Nokian Tyres переименовали в Ikon Tyres. Как в компании отмечали ранее, это название созвучно с английским словом icon, которое можно перевести на русский язык как «эталон», «знаковый образ», «образец», «кумир», «икона».

Новый владелец возобновил выпуск автомобильной резины на предприятии во Всеволожске: здесь сейчас налажено производство летних и зимних автомобильных шин в различных ценовых сегментах. В компании пояснили, что «сохранили производственные процессы и технологии», чтобы обеспечить высокого качества выпускаемой продукции.

Теперь в Ikon Tyres раскрыли рынку название актуальных продуктовых линеек. Известно, что премиальные модели летних и зимних шин будут выпускаться под единым брендом – Ikon Autograph. Как напомнили в представительстве компании, ранее эти линейки имели разные названия: летние модели продавались под именем Hakka, а зимние – Hakkapeliitta. Производитель считает, что название Autograph ассоциируется с комфортом и безопасностью вождения.

На всеволожском заводе Ikon Tyres налажено в том числе и производство шин в средне-ценовом сегменте, пока что они выпускаются под именем Ikon Nordman, однако впоследствии их тоже переименуют. Новое название уже известно – Ikon Character. В компании отметили, что эти шины «предназначены для покупателей, которым важно сочетание контроля над дорогой, качества и прагматизма».

Ранее в Ikon Tyres заявили о том, что берут на себя обязательства по обслуживанию производственной и расширенной гарантии по ранее проданным в РФ шинам под брендом Nokian Tyres (вне зависимости от страны производства). Кроме того, отмечается, что маркетинговые программы будут распространяться на продаваемую в профессиональной шинной рознице продукцию – и под старым, и под новым брендом.

Напомним, для Nokian Tyres бизнес в России являлся крупнейшим активом, шинник работал здесь с 2005 года. По итогам 2021 года в РФ было выпущено примерно 80% шин от общего показателя Nokian Tyres. Ранее в финской компании отметили, что в планах увеличение мощности предприятий в США и Финляндии.

Россия шины и диски производство бизнес

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты KRAKEN – экстрамощная автомагнитола с 8 каналами по 65 ватт: как она устроена? Автомагнитола со звуковой мощностью 8х65 ватт в самом обычном корпусе стандарта 1DIN – это не шутка и не рекламный фейк! Такое устройство реально способно раскачать мощную автомобильную ауди... 2478 8 5 23.08.2023
Статьи / Авто с пробегом Audi Q5 I с пробегом: ищите бэушный ZF и обслуженный дизель В первой части материала мы уже выяснили, что кузов Q5 далеко не безгрешен, а вот по части электрики и салона этот Audi – почти эталонный премиальный автомобиль. Но не кузовом и салоном еди... 904 5 1 23.08.2023
Статьи / Популярные вопросы Как можно получить по ОСАГО денежную компенсацию ущерба автомобилю без учета износа О проблемах ОСАГО мы говорили уже не раз: и о том, почему оно не работает, как должно и какие проблемы это приносит людям. Но в редких отдельных случаях проблемы ОСАГО можно обратить в сво... 292 2 4 21.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 23987 12 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 22719 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 18193 12 0 14.07.2023
Change privacy settings