Новый Skoda Felicia Fun: прогулочный пикап с салоном в стиле ретрофутуризма

Дизайнеры Skoda продолжают упражняться в переосмыслении богатого исторического наследия ческой марки: на сей раз француз Жюльен Петитсеньер предложил своё видение того, каким может быть новый пикап Felicia Fun.

Одна из самых популярных легковушек 1990-х Skoda Felicia, которую прекрасно помнят в России (на дорогах эти машины до сих пор встречаются), имела коммерческие версии — «каблучок» и пикап. На базе пикапа был сделан забавный пляжный автомобильчик Felicia Fun, он выпускался с 1997-го по 2000 год, всего на заводе в Квасинах было изготовлено 4216 экземпляров.

Skoda Felicia Fun первого поколения и его виртуальный преемник

Felicia Fun предлагался только в жёлтом цвете, но можно было выбрать альтернативный цвет (зелёный или оранжевый) для навесных пластиковых деталей — бамперов, порогов, накладок на колёсные арки, кенгурятника, дуги в кузове и залихватского спойлера на откидывающемся борту грузовой платформы. Задняя стенка однорядной кабины была сдвижной: откатив её назад, можно было получить два дополнительных пассажирских места под открытым небом, а на случай непогоды был предусмотрен матерчатый колпак — в общем, весьма практичный вышел кузов.

Жюльен Петитсеньер на фоне Skoda Felicia Fun первого поколения

Жюльен Петитсеньер, работающий в компании Skoda дизайнером интерьеров, в течение двух недель наваял концепт нового Felicia Fun. Петитсеньер занимался новым пикапом после основной работы, тратя на эту забаву по три часа каждый вечер. На стадии отбора идей он использовал возможности искусственного интеллекта, а затем вручную довёл понравившийся образ до идеала.

Новый Felicia Fun получил передок от концептуального электрического кроссовера Skoda Vision 7S трёхлетней давности. Сдвижного второго ряда сидений в новом кузове, к сожалению нет (его, честно говоря, было бы сложно совместить с современными стандартами пассивной безопасности), зато от предшественника остался спойлер на корме. Розовые фонари и розовая тонировка в новом пикапе олицетворяют пляжную, праздничную атмосферу безмятежности и игривого времяпрепровождения.

Салон нового Felicia Fun представлен в виде эскиза: Петитсеньер выполнил переднюю панель в виде массивного ящика, в который интегрирован большой монолитный дисплей, но его графика нарочно выполнена в стиле компьютерных игр прошлого века, с плоской пиксельной графикой.

Информации о технической начинке нового пикапа нет, поскольку нет и самого пикапа — пока это всего лишь эскизы и рендеры. Вряд ли Skoda сегодня отважится запустить такой пикапчик в серию, но мечтать, как говорится, не вредно. Минувшей весной другие шкодовские дизайнеры — Людмил Славов и Дэвид Стингл — намечтали новый Skoda Favorit, который, как известно, был предшественником модели Felicia и тоже имел версию с кузовом пикап.