Skoda показала, каким может быть новый Favorit: кроссовер с угловатыми формами

Skoda Favorit выпускался с 1987 по 1994 год, всего было изготовлено 783 167 экземпляров, а вместе с версиями Forman (универсал) и Pick-up вышло 1 077 126 автомобилей. У нас есть большой исторический материал, посвящённый Skoda Favorit, а здесь мы лишь вкратце скажем, что чешская компания разрабатывала эту модель в условиях дефицита ресурсов, но Favorit тем не менее получился весьма передовым для своего время по части дизайна, компоновки и эргономики.

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В нашей стране Skoda Favorit знаком в основном по многочисленным публикациям в переводном журнале «Чехословацкое Мотор-Ревю», где его сравнивали в том числе с ВАЗ-2109 (на нашем сайте тоже есть такое сравнение). Живых Фаворитов на российских дорогах было немного, но единичные экземпляры в сильно ушатанном состоянии встречаются и сегодня.

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В 1991 году компания Skoda перешла под крыло Volkswagen Group и стала активно перенимать передовые немецкие технологии, но сотрудники Skoda по-прежнему с теплотой вспоминают последние оригинальные чешские модели. Штатный дизайнер Skoda Людмил Славов решил представить, каким мог бы стать новый, современный Favorit и потратил порядка 120 часов досуга на его разработку в виде эскизов, а 3D-моделист Дэвид Стингл затем перевёл их в компьютерные рендеры, которые на этой неделе опубликовала пресс-служба Skoda.

Сразу скажем, что Skoda официально не объявляла о том, что хочет возродить Favorit, представленные рендеры — это просто полёт фантазии её дизайнеров, но мы не удивимся, если предложенные ими идеи получат в итоге путёвку в жизнь, чтобы сделать модельный ряд Skoda более разнообразным и при этом более тесно связанным с историческими корнями чешской марки.

Людмил Славов задумал новый Favorit как субкомпактный электрический кроссовер, что вполне отвечает актуальному курсу европейского автопрома. Чуть более высокая, чем у обычного хэтчбека посадка позволяет разместить в полу батарею достаточно большой ёмкости. Черты оригинального Фаворита особенно хорошо заметны в дизайне передка виртуального преемника с характерными скосами крыльев и трапециевидными фарами, в которых тонкие светодиодные контурные полоски сочетаются с матричными сердцевинами.

На рендерах можно увидеть несколько вариантов дизайна светотехники, бамперов, колёс и дверных ручек нового Фаворита. Вариант с объединёнными вертикальными дверными ручками подразумевает, что задние двери открывают в противоположную передним сторону. Также есть раллийный вариант нового Фаворита с пухлыми колёсными арками, развитым спойлером над багажной дверью и встроенным в задний бампер диффузором. Оригинальный Favorit в своё время сделал весьма успешную карьеру в ралли, поэтому и для новой модели чешские дизайнеры на всякий случай разработали спортивный костюм.

Людмил Славов (слева) и Дэвид Стингл

В общем, можно поздравить Шкоду с тем, что у неё есть такие креативные и плодовитые дизайнеры и пожелать давать им больше творческой свободы в привязке к будущим серийным моделям.