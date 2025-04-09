Новый Subaru Outback дебютирует через неделю: суровый характер в угловатом кузове

Легендарны кросс-универсал Subaru Outback вот-вот перейдёт в новое, седьмое по счёт поколение, его премьера состоится 16 апреля в рамках автосалона в Нью-Йорке.

Актуальный «шестой» Subaru Outback дебютировал в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке и в 2022 году пережил плановый рестайлинг, версии для США собираются на заводе SIA (Subaru of Indiana Automotive) в городе Лафейетт, штат Индиана. В 2021 году у Subaru Outback появилась хардкорная версия Wilderness (переводится на русский как «дикая природа») с улучшенной проходимостью, позже версии Wilderness появились и у других кроссоверов Subaru.

Актуальный Subaru Outback шестого поколения 1 / 4 Актуальный Subaru Outback шестого поколения 2 / 4 Актуальный Subaru Outback шестого поколения 3 / 4 Актуальный Subaru Outback шестого поколения 4 / 4

США давно стали для Subaru главным рынком и, к радости руководства японской компании, продажи здесь росли в прошлом году и продолжают расти в 2025-м: за первый квартал реализовано 166 957 машин, что на 9,1% больше продаж в январе-марте 2024 года. Наибольшим спросом пользуется кроссовер Forester — продано 49 865 шт. (+2,7%), на втором месте по популярности младший кроссовер Crosstrek — 43 612 шт. (+13,6%), на третьем кросс-универсал Outback — 39 934 шт. (+13,4%). Получается, что на эти три модели приходится 80% спроса, поэтому грядущая премьера нового Outback — очень важное событие.

Новый Subaru Outback, рендер kolesa.ru

Сегодня североамериканское подразделение Subaru опубликовало первый тизер Subaru Outback седьмого поколения (заглавная фотография): как видно, новый кросс-универсал будет иметь заметно более угловатый кузов по сравнению с предшественником. Ранее новый Outback мелькал на шпионских фотографиях во время испытаний, на базе этих снимков наш художник Никита Чуйко сделал рендеры кросс-универсала седьмого поколения.

Новый Subaru Outback, рендер kolesa.ru

О технике нового Subaru Outback никакой официальной информации пока нет, но с большой долей уверенности можно ожидать, что в седьмом поколении кросс-универсал получит гибридную силовую установку, какой уже обзавелись Forester и Crosstrek.

Нынешний «шестой» Outback никак не электрифицирован, он предлагается с двумя бензиновыми 4-цилиндровыми оппозитными двигателями на выбор — атмосферным объёмом 2,5 л (185 л.с., 239 Нм) и наддувным объёмом 2,4 л (264 л.с., 376 Нм), коробка передач — только клиноцепной вариатор Lineartronic, привод — только полный, с работающей с преднатягом муфтой отбора мощности на заднюю ось. Стоит «шестой» Subaru Outback от 29 010 долларов без учёта доставки, кросс-универсал нового поколения наверняка будет дороже.

