Новинки ×
  • Новый Toyota RAV4 добрался до ещё одного региона: есть чисто бензиновая версия

Новый Toyota RAV4 добрался до ещё одного региона: есть чисто бензиновая версия

17.02.2026 137 0 0
Новый Toyota RAV4 добрался до ещё одного региона: есть чисто бензиновая версия

Компания Toyota начинает продажи кроссовера RAV4 новой генерации на Ближнем Востоке. Там модель доступна не только в виде гибрида, но и в «традиционном» исполнении.

Мировая премьера паркетника Toyota RAV4 шестой генерации состоялась весной прошлого года. Модель уже вышла на рынки Северной Америки, Европы, Австралии, Японии и Китая. А теперь представлена версия для Ближнего Востока – в некоторых странах региона объявлены цены, дилеры принимают заказы.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Как и у модели на многих других рынках, у ближневосточного нового Toyota RAV4 два варианта дизайна экстерьера – стандартный и «внедорожный». Первая модификация получила название Core, ее можно опознать по безрамочной радиаторной решетке с сотами. Вторая версия называется Adventure, особенности такого кроссовера – более внушительные бамперы и массивный брус спереди. Внутри машины для разных регионов в целом повторяют друг друга. Особняком стоит Китай – там паркетнику достался собственный, увеличенный планшет мультимедиа.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В списке оборудования базового кроссовера, предназначенного для Ближнего Востока, значатся: 17-дюймовые колеса, светодиодная оптика, тканевая обивка, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,5 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль. 

1 / 2
2 / 2

«Средние» комплектации – это 18-дюймовые диски, люк в крыше, электропривод багажной двери, беспроводная зарядка. Ну а у дорогих версий есть 20-дюймовые колеса, панорамный люк, кожаный салон, экран мультимедиа на 12,9 дюйма, проекционный дисплей, подогрев всех сидений (передние – еще и с вентиляцией), камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный «круиз» и прочие водительские ассистенты.

В большинстве стран новый Toyota RAV4 бывает только в виде гибрида HEV или PHEV – без возможности зарядки от электросети и с нею соответственно. А вот на Ближнем Востоке, как и в Китае, можно купить «традиционный» кроссовер. Такой RAV4 оснащается бензиновым атмосферником 2.0 мощностью 172 л.с. и вариатором, привод передний или полный. Гибрид на Ближнем Востоке тоже доступен, но лишь HEV – по крайней мере, пока. Силовая установка этого исполнения включает атмосферник 2.5, электромотор и электромеханический вариатор, суммарная отдача – 233 л.с. Гибрид также может иметь полный привод – у такой версии на задней оси расположен отдельный электромотор, совокупная мощность составляет 242 л.с.

1 / 2
2 / 2

В Саудовской Аравии, например, цена кроссовера Toyota RAV4 нового поколения начинается с отметки 102 350 местных риалов, что эквивалентно около 2,09 млн рублей по актуальному курсу.

Между тем в Европе недавно дебютировал Suzuki Across второй генерации – это свежий RAV4 с «внедорожным» дизайном.

кроссовер авторынок новинки Toyota Toyota RAV 4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Почему зимой растёт расход топлива и как его снизить Зимой автомобиль начинает потреблять больше топлива, чем обычно. Маршрут прежний, стиль езды тот же, а цифры на бортовом компьютере – совсем другие. Это не заговор и не ошибка – просто физик... 428 2 0 16.02.2026
Статьи / Авто и технологии Как скажется на автовладельцах маркировка «Честный знак» для моторных масел Поддельные моторные масла уже давно представляют собой серьезную угрозу для российских автовладельцев. Чтобы поставить барьер на пути контрафакта, в стране внедрили обязательную цифровую мар... 2473 2 0 16.02.2026
Статьи / Мнение без фильтров Помощь не требуется: куда делось братство водителей Всегда осуждал тех, кто не старается на дорогах помогать ближнему. А сейчас уже почти не осуждаю: из категории благородного занятия помощь на дороге стала опасным или неприятным делом. Но по... 820 16 2 16.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76789 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46864 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19503 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
16 Помощь не требуется: куда делось братство водителей
7 Дорого, тяжело и никому не нужно: почему малообъёмные дизели так и не...
7 Что делать, если замёрзла омывайка в бачке
Новые комментарии
Change privacy settings