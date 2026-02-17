Новый Toyota RAV4 добрался до ещё одного региона: есть чисто бензиновая версия

Компания Toyota начинает продажи кроссовера RAV4 новой генерации на Ближнем Востоке. Там модель доступна не только в виде гибрида, но и в «традиционном» исполнении.

Мировая премьера паркетника Toyota RAV4 шестой генерации состоялась весной прошлого года. Модель уже вышла на рынки Северной Америки, Европы, Австралии, Японии и Китая. А теперь представлена версия для Ближнего Востока – в некоторых странах региона объявлены цены, дилеры принимают заказы.

Как и у модели на многих других рынках, у ближневосточного нового Toyota RAV4 два варианта дизайна экстерьера – стандартный и «внедорожный». Первая модификация получила название Core, ее можно опознать по безрамочной радиаторной решетке с сотами. Вторая версия называется Adventure, особенности такого кроссовера – более внушительные бамперы и массивный брус спереди. Внутри машины для разных регионов в целом повторяют друг друга. Особняком стоит Китай – там паркетнику достался собственный, увеличенный планшет мультимедиа.

В списке оборудования базового кроссовера, предназначенного для Ближнего Востока, значатся: 17-дюймовые колеса, светодиодная оптика, тканевая обивка, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,5 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль.

«Средние» комплектации – это 18-дюймовые диски, люк в крыше, электропривод багажной двери, беспроводная зарядка. Ну а у дорогих версий есть 20-дюймовые колеса, панорамный люк, кожаный салон, экран мультимедиа на 12,9 дюйма, проекционный дисплей, подогрев всех сидений (передние – еще и с вентиляцией), камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный «круиз» и прочие водительские ассистенты.

В большинстве стран новый Toyota RAV4 бывает только в виде гибрида HEV или PHEV – без возможности зарядки от электросети и с нею соответственно. А вот на Ближнем Востоке, как и в Китае, можно купить «традиционный» кроссовер. Такой RAV4 оснащается бензиновым атмосферником 2.0 мощностью 172 л.с. и вариатором, привод передний или полный. Гибрид на Ближнем Востоке тоже доступен, но лишь HEV – по крайней мере, пока. Силовая установка этого исполнения включает атмосферник 2.5, электромотор и электромеханический вариатор, суммарная отдача – 233 л.с. Гибрид также может иметь полный привод – у такой версии на задней оси расположен отдельный электромотор, совокупная мощность составляет 242 л.с.

В Саудовской Аравии, например, цена кроссовера Toyota RAV4 нового поколения начинается с отметки 102 350 местных риалов, что эквивалентно около 2,09 млн рублей по актуальному курсу.

Между тем в Европе недавно дебютировал Suzuki Across второй генерации – это свежий RAV4 с «внедорожным» дизайном.