В первом поколении корейской модели кроме стандартного седана была также грузопассажирская модификация. Какой она могла бы быть сегодня?

Kia Rio была впервые представлена в конце 1999 года. Автомобиль заменил в гамме корейского бренда сразу два модели — Pride и Avella. В первом поколении Рио предложили в кузовах седан и универсал, однако начиная со второй генерации универсал был заменён на хэтчбек. Не стало исключением и новейшее поколение автомобиля, которое было представлено в августе этого года и получило имя К3. Изначально был продемонстрирован седан, а спустя пару месяцев показали и пятидверный хэтчбек. Нам же стало интересно, как мог бы выглядеть автомобиль в кузове универсал.

Универсал Kia Rio первого поколения 1 / 2 Универсал Kia Rio первого поколения 2 / 2

Вплоть до центральной стойки он идентичен седан и хэтчбеку, все отличия сконцентрированы в задней части кузова. Форма бокового остекления сделана в стилистике других версий К3, также в целях экономии (что весьма актуально для бюджетной модели) фонари остались неизменными. При этом существенно увеличен проём багажной двери за счёт уменьшения погрузочной высоты. Вследствие этого бампер сделан оригинальным, а ниша номерного знака была перемещена на крышку багажника, что также позволяет визуально облегчить весьма массивную заднюю часть. Кроме того, представленный на рендерах универсал изображён (помимо прочих) в фирменном золотистом цвете универсала первого поколения.

Рендеры нового универсала Kia K3 в разных цветах 1 / 4 Рендеры нового универсала Kia K3 в разных цветах 2 / 4 Рендеры нового универсала Kia K3 в разных цветах 3 / 4 Рендеры нового универсала Kia K3 в разных цветах 4 / 4

По внешним габаритам универсал соответствует седану (за исключением разве что немного увеличившейся высоты из-за рейлингов на крыше): его длина равна 4545 мм, ширина — 1765 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2670 мм. Для сравнения, габариты продававшегося на российском рынке седана Kia Rio — 4420x1740x1470 мм, расстояние между осями составляет 2600 мм.

Рендеры нового универсала Kia K3 в разных цветах 1 / 4 Рендеры нового универсала Kia K3 в разных цветах 2 / 4 Рендеры нового универсала Kia K3 в разных цветах 3 / 4 Рендеры нового универсала Kia K3 в разных цветах 4 / 4

Что же касается технической части, то на мексиканском рынке (основным на данный момент для этой модели) К3 предлагается с бензиновым атмосферником 1.6 мощностью 123 л.с. в сочетании с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Есть также спортивная версия GT-Line с атмосферным двигателем 2.0 мощностью 152 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой.

Новый седан Kia K3 1 / 3 Новый седан Kia K3 2 / 3 Новый седан Kia K3 3 / 3

Между тем, в прошлом месяце состоялась премьера обновлённого минивэна Kia Carnival с существенно изменённым внешним видом.