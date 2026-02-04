Новый Volkswagen Transporter Sportline: стиль GTI и разнообразная техника

Volkswagen Transporter седьмого поколения дебютировал в 2024 году: напомним, этот коммерческий автомобиль был разработан в рамках сотрудничества с американской компанией Ford. Как Kolesa.ru сообщал ранее, соответствующий альянс был создан ещё в 2020-м, а ближайшим родственником этой модели стал Ford Transit Custom. Теперь у немецкого вэна появилась новая версия, оформленная в спортивном стиле.

На фото: новый Volkswagen Transporter Sportline

В Великобритании дебютировал новый Volkswagen Transporter Sportline. Стоит отметить, что аналогичная версия была также у поколений T5 и T6. Нынешний «седьмой» пассажирский вэн получил «оспортивленную» внешность в стиле GTI. Экстерьер варианта с прибавкой Sportline к названию отличается за счёт оригинальных 19-дюймовых легкосплавных колёсных дисков, рейлингов на крыше, чёрных глянцевых боковых юбок.

Transporter Sportline получил более агрессивно оформленную переднюю часть. Модели досталась глянцевая чёрная решётка радиатора с красной тонкой линией, проходящей между фарами, по центру расположен крупный логотип бренда. В нижней части переднего бампера находится элемент в форме «собачья кость» (так его обозначит производитель), тоже выполненный из чёрного глянцевого пластика, и трапециевидный воздухозаборник.

Корму новой версии украсили рельефным задним бампером, спортивным раздвоенным спойлером в верхней части багажной двери и шильдиком с названием модификации. Также модель получила иные пружины подвески (она занижена на 29 мм), регулируемые по высоте наружные зеркала с электроприводом и обогревом и матричную головную оптику IQ Light.

Салон Volkswagen Transporter Sportline снабдили спортивными креслами с отделкой из экокожи с красной прострочкой и тиснением в виде названия версии, а также отделанным кожей рулевым колесом с обогревом. Предусмотрены особые коврики для пола, подсветка пространства для ног, солнцезащитные козырьки с подсветкой зеркал, камера заднего вида, функция бесключевого доступа в салон и т.д.

Известно, что новый Volkswagen Transporter Sportline будет предлагаться со всеми стандартными вариантами «начинки». Напомним, в гамме вэна есть турбодизели мощностью 110 и 150 л.с., идут в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, модель доступна в виде подключаемого гибрида, совокупная отдача установки которого равна 232 л.с., в комплект предлагается вариатор. Ещё есть три полностью электрические версии мощностью 136, 218 и 286 л.с., тяговая батарея одна, её ёмкость – 64 кВт*ч.

Цены Transporter Sportline в Великобритании уже известны: за вэн со стандартной колёсной базой здесь попросят не менее 62 752 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 6,53 млн рублей по текущему курсу), за «растянутый» вариант – 63 796 фунтов стерлингов (около 6,64 млн рублей). Покупка пятиместной модификации Kombi обойдётся в 65 128 фунтов стерлингов (около 6,78 млн рублей) и 66 172 фунтов стерлингов (около 6,89 млн рублей) соответственно.