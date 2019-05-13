Новый BMW M3 G80: первые изображения

Уже через несколько месяцев будет представлена самая мощная версия «трёшки» BMW, а пока, пользуясь имеющейся информацией, мы составили своё представление о том, как она будет выглядеть.

В начале октября прошлого года на Парижском автосалоне презентовали новое поколение седана третьей серии. Сейчас проходит активные испытания М-версия модели, которая, скорее всего, будет существенно отличаться от базового автомобиля. Огромная решётка радиатора – не плод нашей фантазии, а инсайдерская информация от одного из участников форума Bimmerpost, согласно которой спортивная модификация «трёшки» получит крупные вертикальные «ноздри», похожие на то, что мы видели у прошлогоднего концепта Vision iNext. Появятся и новые фары: они могут получить более простую форму и стать более узкими. Кстати, передняя часть спортивного седана будет идентична «лицу» будущего купе М4 в кузове G82.

Как и ранее, отличительной чертой «эмки» станут существенно расширенные колёсные арки как спереди, так и сзади. На передних крыльях могут появиться декоративные элементы с воздуховодами, также наверняка будут установлены зеркала с характерными для М-версий баварских моделей «ушками». Аналогично предыдущим трём поколениям, сдвоенные патрубки выхлопной системы будут располагаться весьма узко по отношению к центру, а на торце крышки багажника расположится узкий спойлер.

Ожидается, что с точки зрения мощности М3 получит три уровня исполнения – 444, 475 и 500 л.с. (последний в версии Competition). Автомобиль будет оснащаться как задним, так и полным приводом в зависимости от модификации, также он сохранит возможность комплектации механической коробкой передач. Базовые версии оснастят 18-дюймовыми колёсами спереди и 19-дюймовыми сзади, вариант Competition – 19- и 20-дюймовыми соответственно.

Премьера новинки ожидается в сентябре на Франкфуртском автосалоне.

Сегодня в России базовый седан третьей серии можно приобрести за 2 580 000 рублей (320d, 190 л.с.). Более мощная 258-сильная бензиновая модификация 330i оценивается в 2 870 000 руб. Седан М3 в кузове F80 уже не предлагается, но пока представлено купе М4 F82, за которое просят минимум 5 760 000 рублей (450 л.с., «механика»).

Кстати, недавно стало известно об ещё одном быстром BMW – речь о проекте классической модели 2002 с мотором V10.