Новый кроссовер BMW с гигантскими «ноздрями» раскрыли до премьеры

Новый кроссовер BMW с гигантскими «ноздрями» раскрыли до премьеры

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Появились официальные фотографии нового концептуального «паркетника» баварской марки. Презентация модели состоится в эти выходные.

Электрический прототип называется BMW Vision iNext, его первый тизер марка продемонстрировала еще в мае 2018-го. А в этом месяце кроссовер побывал в необычном турне: в минувшее воскресенье, 9 сентября, из Мюнхена вылетел Boeing 777F, в котором находился концепт; особый борт принимали в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Пекине, а сегодня, 14 сентября, самолет приземлился во Франкфурте. В каждом из городов провели закрытые мероприятия для представителей СМИ, посвященные Vision iNext. Полноценная презентация запланирована на субботу, 15 сентября, однако в Сеть уже выложили снимки новинки – фото появились на форуме GermanCar.

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«Паркетник» получил стеклянную крышу и гигантские сросшиеся «ноздри». Последние у Vision iNext даже больше, чем у «зелёного» BMW iX3 и предвестника BMW X7 – концепта X7 iPerformance. Фары и задние фонари, напротив, выполнены в виде узких светодиодных полосок. Данных о габаритах пока нет. Судя по фото, новый концепт крупнее «ай-икс-третьего».

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В салоне – два дисплея: меньший по размеру, видимо, заменяет традиционную «приборку», второй – это тачскрин информационно-развлекательной системы. Кнопки и шайбы отсутствуют. Сзади – сплошной диван, который вкупе с дверными панелями, кажется, и сам может выполнять роль огромного экрана.

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В серию электрический «паркетник» BMW с дизайном по мотивам Vision iNext должны отправить в 2021 году. По неофициальной информации,  в топовой версии товарный электрокросс сможет проехать на одной зарядке около 700 км. Также модель получит систему автономного управления.

Напомним, первым массовым электрическим кроссовером BMW станет уже упомянутый iX3. Предвестника этой модели показали в апреле на Пекинском автосалоне, тот прототип оснащен 270-сильным электромотором и батареей ёмкостью примерно 70 кВт*ч, заявленный запас хода – 400 км (по циклу WLTP). На конвейер BMW iX3 встанет в 2020 году, его выпуск наладят в Поднебесной на заводе СП немецкой компании и местной фирмы Brilliance. Всего к 2025 году в линейке концерна BMW должно появиться 25 электрифицированных моделей, 12 из которых будут чистыми электрокарами.

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Между тем BMW отстает от своих конкурентов. Так, Jaguar уже продает электрический кроссовер I-Pace (в том числе и в России, цена – от 5 825 000 рублей), Audi вот-вот выведет на рынок e-tron, а электрокросс Mercedes-Benz EQC доберется до дилеров в следующем году.

 

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