Новый кроссовер Volkswagen Tayron встал на конвейер

Новый кроссовер Volkswagen Tayron встал на конвейер

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Очередной «паркетник» немецкой марки выйдет на рынок до конца текущего года.

В марте 2018-го Volkswagen представил в Пекине кроссовер Touareg нового поколения. Вместе с этой моделью немцы продемонстрировали еще несколько прототипов. Среди мартовских премьер был и «паркетник» под названием Advanced Mid-Size SUV. В апреле в Сеть выложили фото с тестов товарного воплощения этого концепта. У модели на тех снимках на корме красовался шильдик Tayron. Теперь же издание Bitauto опубликовало кадры с кроссом, сделанные на китайском заводе СП FAW и Volkswagen. Судя по всему, Тайрон уже встал на конвейер.

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Между тем VW пока не объявлял о старте производства новинки. Более того, немецкий концерн в принципе еще не анонсировал товарную версию Advanced Mid-Size SUV. Скорее всего, официальные изображения кроссовера распространят в ближайшее время, а в Поднебесной, вероятно, начался выпуск предсерийных образцов.

Судя по фото, Volkswagen Tayron сохранил дизайн прототипа, единственное существенное отличие – иной передний бампер. Это можно объяснить тем, что в Пекине показали кросс в «оспортивленной» версии R-Line. Наверняка модель с обвесом, как у Advanced Mid-Size SUV, тоже появится в продаже.

По предварительным данным, Тайрон предложат только в пятиместном исполнении. Ожидается, что в линейку моторов нового SUV войдет бензиновая «турбочетверка» 2.0 TSI EA888 мощностью 220 л.с. (350 Нм). Такой же двигатель есть и в гамме «поднебесной» версии Volkswagen Teramont. У последнего вседорожника имеется полноприводный вариант, будет ли версия 4×4 у Tayron – пока неизвестно. Кстати, Teramont для китайского рынка производит СП Volkswagen и SAIC.

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На фото: концепт Volkswagen Advanced Mid-Size SUV
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На фото: концепт Volkswagen Advanced Mid-Size SUV
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На фото: концепт Volkswagen Advanced Mid-Size SUV

На китайский рынок VW Tayron предположительно выйдет к концу текущего года. Пока нет информации о планах марки продавать новинку за пределами Поднебесной.

Ранее Volkswagen рассекретил другой серийный кросс, предвестника которого – концепт Powerful Family SUV – также представили в Пекине этой весной. В Китае «паркетник» появится под именем Tharu, для местного рынка его будут собирать на заводе СП VW и SAIC, производство стартует в этом году. Позже Tharu станет глобальной моделью: в 2020-м выпуск нового кроссовера Volkswagen планируют организовать в Мексике (оттуда его будут поставлять и в США), Аргентине и России (на калужском заводе концерна). Не исключено, что для других стран название модели изменят.

 

Теги: Авторынок , Новинки , кроссоверы , немецкая иномарка , немецкие автомобили , Tayron , Volkswagen
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