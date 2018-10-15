Недавно в Сети появились первые шпионские фотоснимки сильно закамуфлированного внедорожника, который считают прототипом нового Defender. Мы в редакции «Колёса.ру» решили представить, каким он моет получиться.

Land Rover Defender – легендарный английский внедорожник, ведущий свою историю с 1948 года, именно тогда появилась модель Series I. Затем были Series II и III, также в названии была указана колёсная база в дюймах (88/109, с 1983 года – 80/110/130). Именно в третьей серии, выпускавшейся с 1971 года, модель обрела знакомый нам облик, а в 1990 году, в связи с появлением в гамме модели Discovery, внедорожник получил имя Defender. Выпускался он до 2016 года, и теперь компания тестирует прототип совершенно нового внедорожника. Вполне возможно, его стилистика будет схожа с концептами DC100, показанными в 2011-12 гг.

Пока он обклеен толстым слоем камуфляжа, однако уже видна форма колёсных арок и очень малый наклон лобового стекла, которое теперь станет гнутым (в противовес плоскому на старой модели). Также видны крупные боковые зеркала почти квадратной формы, не заимствованные у других моделей бренда. Внедорожник получит короткие свесы, как и полагается автомобилю повышенной проходимости. Пока неизвестно, будет ли на задней двери располагаться запасное колесо, мы изобразили вариант без него.

По имеющейся информации, новый Defender будет сделан на платформе Discovery последнего поколения и получит несущий кузов. Кстати, в начале месяца мы провели сравнительный тест-драйв последнего с новым Volkswagen Touareg.