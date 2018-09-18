В последнее время всё чаще фотошпионам попадаются тестовые экземпляры нового поколения немецкого кроссовера. Портал «Колёса.ру» представил, как он будет выглядеть.

Нынешнее поколение GLE Coupe появилось в 2015 году, одновременно с обновлённым кроссовером GLE, заменившим модель ML. А на прошлой неделе состоялась премьера новой генерации GLE, на платформе которого будет сделана будущая новинка. У него же, судя по всему, GLE Coupe полностью позаимствует переднюю часть с крупной решёткой радиатора и оптикой с характерным рисунком светодиодных огней.

Уровень крыши опустится, а задний свес может немного увеличиться. Стилистика боковин будет аналогична модели GLE, а линия бокового остекления останется похожей на нынешнюю модель. Ниша номерного знака сохранит своё место на заднем бампере, заметнее же всего должны измениться задние фонари, которые получат новую форму и графику светодиодных элементов в стиле того же нового GLE.

Согласно имеющейся информации, премьера второго поколения GLE Coupe состоится в 2019 году.

Сегодня в России цены на кросс-купе текущего поколения начинаются с отметки в 5 500 000 за модификацию GLE 350 d (250 л.с.). Базовый бензиновый 333-сильный вариант GLE 400 на 150 тысяч дороже, а на вершине гаммы располагается 585-сильная версия GLE 63 S AMG – 9 620 000 руб.

Напомним, недавно флагманский Mercedes-Benz S-класса впервые получил двухлитровый мотор.