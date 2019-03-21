Новый Nissan Juke: первые изображения

Вчера в Сети были опубликованы шпионские фотографии нового кроссовера в камуфляже, проходящего испытания. Благодаря им мы можем понять, в каком направлении изменится стилистика модели.

По меркам нынешней автомобильной промышленности кроссовер Juke – практически долгожитель. Он выпускается с 2010 года, став серийной версией концепта Nissan Qazana образца 2009 года. В 2014-м автомобиль получил рестайлинг и в таком виде предлагается до сих пор. На российском рынке Juke остаётся весьма популярным даже на девятом году жизни, и в прошлом году было продано более двух с половиной тысяч экземпляров. Вдохнуть новую жизнь в ставшее привычным имя может новое поколение модели, которое сохранит пропорции нынешней генерации, но обретёт более современную стилистику. В целом дизайн станет более геометричным, в нём будет больше прямых линий и углов. Сохранится оригинальное решение «двухэтажной» оптики, однако верхний сегмент будет представлять из себя узкую полоску светодиодов, подобно некоторым новым моделям Mitsubishi. Скорее всего, останется и пара больших круглых фар, которая обретёт более современное наполнение. Решётку радиатора с фирменным V-образным хромированным элементом сделают крупнее.

Слегка изменится линия бокового остекления в районе заднего окна, при этом сохранится «спрятанная» в стойке ручка задней двери. Судя по шпионским фотографиям, двери теперь будут открываться вместе с порогами, отделка которых также обновится. Боковые зеркала «переедут» на ножки, а сзади появятся новые фонари, более резкая форма которых будет перекликаться с другими моделями Nissan.

Новый Juke будет построен на платформе CMF-B, на которой уже сделан хэтчбек Renault Clio V, представленный совсем недавно. Таким образом, можно ожидать и аналогичный перечень двигателей, среди которых бензиновые турбодвигатели объёмом 1.0 и 1.3, развивающие 99 и 129 л.с. соответственною. Также можно ожидать появление дизельного 85-сильного полуторалитрового варианта и гибридной версии.

Премьера нового Nissan Juke ожидается в течение этого года.

Сегодня в России кроссовер нынешнего поколения предлагается с единственным бензиновым двигателем 1.6 мощностью 117 л.с., вариатором и передним приводом. Базовая комплектация SE оценивается в 1 220 000 рублей, самая же дорогая LE+ Perso – 1 389 000 руб.

Кстати, в прошлом месяце мы писали о перспективах нового Juke в России. Также мы сравнивали нынешний кроссовер с другой оригинальной моделью из Японии – Toyota C-HR.