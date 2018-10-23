Предвестника кроссовера – Hongqi S-Concept – китайцы показали еще в 2016-м. В том же году в Поднебесной стартовали испытания товарного воплощения SUV, на рынок эта модель должна выйти под индексом HS7. Предполагалось, что серийный автомобиль представят в 2017-м, однако до конвейера кросс пока так и не добрался. В июле этого года китайские СМИ раздобыли официальное изображение серийного паркетника. А теперь в распоряжении издания Autohome оказались «живые» фото готовой к производству машины.

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Кузов Hongqi HS7 все еще обклеен маскировочной пленкой, зато кросс на свежих снимках щеголяет аккуратно подогнутыми «родными» фарами и фонарями – у тестового образца двухлетней давности головная оптика была установлена криво, а задние фонари тому прототипу вообще достались от другого авто. В салоне – кожаная отделка с ромбовидной прострочкой, мультимедийная система с большим тачскрином и виртуальная «приборка». Ожидается, что кроссовер предложат в пяти- и семиместном исполнениях.

По предварительным данным, HS7 делит платформу с седаном Hongqi H7, который, в свою очередь, базируется на заднеприводной «тележке» прежней Toyota Crown с передней двухрычажной подвеской и задней многорычажкой (у владеющего маркой Hongqi концерна FAW есть СП с Тойотой). Моторы кроссоверу также, скорее всего, достанутся от «семерки»: бензиновые «турбочетверка» 2.0 (204 л.с., 260 Нм) и V6 3.0 (231 л.с., 300 Нм). Для Hongqi H7 еще предусмотрен четырехцилиндровый турбированный 1.8 (188 л.с., 260 Нм), но, как сообщают китайские СМИ, паркетник такой мотор вряд ли получит. У седана все двигатели сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», полный привод H7 не положен, а вот у HS7 версия 4×4 будет. Не исключено, что кроссовер обзаведется еще и гибридной модификацией, однако информации об установке пока нет.

На китайский рынок Hongqi HS7 выйдет, вероятно, в следующем году. В конкуренты кроссоверу местные медиа прочат BMW X5. Брать же новинка будет, конечно, ценой: предполагаемый стартовый ценник – 280 000 юаней, что эквивалентно примерно 2 636 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, BMW X5 в Поднебесной обойдется минимум в 729 900 юаней – это около 6 872 000 рублей.

Напомним, под брендом Hongqi в Китае с 1958 года выпускают лимузины для партийной элиты. С 90-х годов под этой маркой начали производить автомобили для чиновников среднего звена, а первой «рыночной» моделью Hongqi стал как раз седан H7 – он появился в 2013 году. Не так давно в свободную продажу поступили еще две модели: лимузин L5 и построенный на базе нынешней Mazda6 седан H5. Кроссовер HS7 не станет единственным SUV бренда – компанию ему составит электрический паркетник E-HS3, позже кросс-линейку планируют расширить.

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За пределами Поднебесной бренд не представлен. Между тем ранее концерн FAW открыл в Германии собственный дизайн-центр и переманил шеф-дизайнера Rolls-Royce – вполне возможно, что китайцы готовятся выйти на европейский рынок.

Кстати, у российской премиум-марки Aurus схожая с Hongqi стратегия: под «нашим» брендом тоже будут выпускать автомобили как для правительства, так и для частных клиентов.