Производство автомобилей марки Aurus могут наладить в Татарстане

Площадку для массового выпуска российских премиальных автомобилей бренда Aurus Минпромторг РФ определит до конца 2018 года. Пока что конкретное место для размещения конвейера не выбрано, но в числе претендентов есть автомобильный завод в Елабуге (республика Татарстан, ОЭЗ «Алабуга»).
Площадка входит в состав СП Ford Sollers. На мощностях этого завода сейчас налажено производство кроссоверов Ford Explorer и Kuga, а также линейки коммерческих автомобилей Transit. Любопытно, что этот конвейер принудительно дозагружать не надо: объём продаж всех моделей вырос в 2018 году: в январе-августе спрос на Explorer вырос на 55%, Kuga – на 16%, Transit – на 42%.
Состоялся официальный показ автомобилей AURUS
В автомобилях AURUS использованы такие конструкторские решения российских разработчиков, которые позволили достичь показателей абсолютно нового уровня и поднять высокую планку в мировом сегменте защищенных автомобилей...
Напомним, проект «Кортеж», в рамках которого создаётся линейка автомобилей для президента РФ и его окружения, реализуется совместно с НАМИ (Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом) и компанией Sollers. Так что вариант с размещением производства машин марки Aurus на мощностях «Соллерса» вполне логичен.
Также компания выпускает Ford Focus и Mondeo во Всеволожске (Ленинградская область), EcoSport и Fiesta в Набережных Челнах (Татарстан). Помимо этого Sollers владеет российским брендом УАЗ, производство внедорожников и коммерческих автомобилей налажено в Ульяновске.
Судя по более ранним сообщениям Минпромторга, в НАМИ будут собирать только люксовые автомобили (небольшими объёмами), в качестве площадки для массового производства машин марки Aurus до недавнего времени рассматривался Ульяновский автозавод.
Как сказал глава Sollers Вадим Швецов, завод в ОЭЗ «Алабуга» рассматривается из-за того, что там есть ванны для грунтования больших автомобилей. Они предназначены для Ford Transit Jumbo и подойдут для машин проекта «Кортеж».
Глава ведомства Денис Мантуров заявил, что вся линейка автомобилей бренда будет завершена к 2020 году. По его словам, в 2019-ом семейство должно пополниться автомобилем сегмента SUV. На данный момент лимузин, седан и минивэн уже раскрыты.
В конце августа текущего года генеральный директор ООО «Аурус» Франц Герхард Хильгерт рассказал о том, что к 2021 году продажи Aurus должны вырасти, а дилерская сеть – расшириться. После этого производство будет перенесено на площадку партнёра, где объём выпуска получится увеличить до 5 000 экземпляров в год.
На российский и ряд международных рынков седаны и лимузины выйдут в первом квартале 2019 года. Как ранее сообщал Kolesa.ru, машины, в частности, поедут в Китай и Объединённые Арабские Эмираты. На азиатском рынке конкуренцию российским машинам представительского класса составят модели марок Rolls-Royce и Bentley.
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