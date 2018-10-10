Производство автомобилей марки Aurus могут наладить в Татарстане

Производство автомобилей марки Aurus могут наладить в Татарстане

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Это возможно, так как проект реализуется совместно с компанией Sollers, у которой в этом регионе есть собственные производственные мощности.

Площадку для массового выпуска российских премиальных автомобилей бренда Aurus Минпромторг РФ определит до конца 2018 года. Пока что конкретное место для размещения конвейера не выбрано, но в числе претендентов есть автомобильный завод в Елабуге (республика Татарстан, ОЭЗ «Алабуга»).

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Площадка входит в состав СП Ford Sollers. На мощностях этого завода сейчас налажено производство кроссоверов Ford Explorer и Kuga, а также линейки коммерческих автомобилей Transit. Любопытно, что этот конвейер принудительно дозагружать не надо: объём продаж всех моделей вырос в 2018 году: в январе-августе спрос на Explorer вырос на 55%, Kuga – на 16%, Transit – на 42%.

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Напомним, проект «Кортеж», в рамках которого создаётся линейка автомобилей для президента РФ и его окружения, реализуется совместно с НАМИ (Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом) и компанией Sollers. Так что вариант с размещением производства машин марки Aurus на мощностях «Соллерса» вполне логичен.

Также компания выпускает Ford Focus и Mondeo во Всеволожске (Ленинградская область), EcoSport и Fiesta в Набережных Челнах (Татарстан). Помимо этого Sollers владеет российским брендом УАЗ, производство внедорожников и коммерческих автомобилей налажено в Ульяновске.

Судя по более ранним сообщениям Минпромторга, в НАМИ будут собирать только люксовые автомобили (небольшими объёмами), в качестве площадки для массового производства машин марки Aurus до недавнего времени рассматривался Ульяновский автозавод.

Как сказал глава Sollers Вадим Швецов, завод в ОЭЗ «Алабуга» рассматривается из-за того, что там есть ванны для грунтования больших автомобилей. Они предназначены для Ford Transit Jumbo и подойдут для машин проекта «Кортеж».

Глава ведомства Денис Мантуров заявил, что вся линейка автомобилей бренда будет завершена к 2020 году. По его словам, в 2019-ом семейство должно пополниться автомобилем сегмента SUV. На данный момент лимузин, седан и минивэн уже раскрыты.

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В конце августа текущего года генеральный директор ООО «Аурус» Франц Герхард Хильгерт рассказал о том, что к 2021 году продажи Aurus должны вырасти, а дилерская сеть – расшириться. После этого производство будет перенесено на площадку партнёра, где объём выпуска получится увеличить до 5 000 экземпляров в год.

На российский и ряд международных рынков седаны и лимузины выйдут в первом квартале 2019 года. Как ранее сообщал Kolesa.ru, машины, в частности, поедут в Китай и Объединённые Арабские Эмираты. На азиатском рынке конкуренцию российским машинам представительского класса составят модели марок Rolls-Royce и Bentley.

 

Теги: Авто и бизнес , Авторынок , В России , люксовые автомобили , производство автомобилей , российские автомобили , Aurus
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