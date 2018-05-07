Новый Zotye T600: патентные изображения и первое фото без камуфляжа

Новый Zotye T600: патентные изображения и первое фото без камуфляжа

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Кроссовер второго поколения выйдет на домашний рынок уже в этом году. У модели кардинально изменятся дизайн экстерьера и интерьера.

В марте – апреле 2018-го компания Zotye распространила тизеры и эскизы «паркетника» с внутризаводским обозначением B11G. Предполагается, что под этим индексом скрывается стандартный кросс T600 второй генерации. «Стандартный», потому что в Китае T600 – это целое семейство: помимо обычной модели в него еще входят версии Sport и Coupe, все три модификации отличаются дизайном. «Спортивный» кросс на домашнем рынке продают с 2016-го, «купе» – с 2017 года, так что эти два варианта, вероятно, меняться пока не будут.

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Эскизы нового Zotye T600
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Эскизы нового Zotye T600
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Эскизы нового Zotye T600

Шпионские фото нового T600 в камуфляже выложили в Сеть месяц назад, теперь же в распоряжении «поднебесного» издания BitAuto оказались патентные изображения модели, а также первый снимок SUV без маскировки. Отметим, у машины на патентных картинках – другая корма, не такая, как на опубликованных ранее эскизах. Не исключено, что Zotye зарегистрировала сразу несколько вариантов. Впрочем, в любом случае, в отличие от предшественника, новый T600 уже не будет напоминать старый Volkswagen Touareg. Над салоном «китайца» тоже серьезно поработали: появились совершенно новые передняя панель, цифровая «приборка» и мультимедиа-система с «парящим» тачскрином.

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Патентные изображения нового кроссовера Zotye
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Патентные изображения нового кроссовера Zotye
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Патентные изображения нового кроссовера Zotye
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Патентные изображения нового кроссовера Zotye

Данных о моторах кроссовера нового поколения пока нет. Модель первой генерации в Китае можно купить с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0 мощностью 162 и 190 л.с. соответственно, оба мотора комплектуются пятиступенчатой «механикой», для двухлитрового двигателя еще предусмотрен «робот». «Паркетник» T600 Sport оснащается теми же моторами и трансмиссиями, что и стандартный «шестисотый», а T600 Coupe доступен со 156-сильным 1.5T (МКП или АКП) или турбодвигателем 1.8 мощностью 177 л.с., который сочетается с «роботом». Привод у всех модификаций T600 – только передний. Новый SUV, скорее всего, тоже предложат лишь в версии 4х2, так как полноприводные авто в Китае спросом не пользуются.

На фото: новый Zotye T600

На фото: новый Zotye T600

Кстати, о спросе. «Шестисотый» является бестселлером Zotye на домашнем рынке, хотя его продажи существенно просели: в 2017-м в Поднебесной реализовано 73 062 автомобиля семейства T600 (все три модификации), тогда как в 2016-м модель разошлась по стране тиражом в 112 691 экземпляр.

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На фото: Zotye T600 первого поколения. Такой кроссовер продают и в России, цена - от 829 990 рублей
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На фото: Zotye T600 первого поколения. Такой кроссовер продают и в России, цена - от 829 990 рублей
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На фото: Zotye T600 первого поколения. Такой кроссовер продают и в России, цена - от 829 990 рублей

В Китае T600 второй генерации должен появиться до конца текущего года. Стандартная модель первого поколения представлена и в России, однако новый кроссовер в ближайшие год-два до нас вряд ли доберется. Зато, по предварительным данным, в 2018-м Zotye планирует привезти в РФ T600 Sport.

 

Теги: Авторынок , Новинки , китайская компания , китайские автомобили , китайские кроссоверы , кроссоверы , T600 , Zotye
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