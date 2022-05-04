Новый бюджетник Volkswagen Polo Track проехался на камеру

Хэтчбек Polo Track марка Volkswagen анонсировала под конец прошлого года (он же на тизере сверху) – и, нет, это не кросс-версия, а первенец нового семейства моделей «начального уровня», предназначенного для южноамериканского рынка. По сути, к премьере готовят упрощенный хэтч, при этом в его основу тоже ляжет «тележка» MQB. К слову, близкая к евроверсии «пятидверка» Polo также представлена в этом регионе, ее производят в Бразилии, в Сан-Бернарду-ду-Кампу. А вот выпуск Трэка наладят в другом бразильском городе – Таубате, из местной гаммы бренда он вытеснит бюджетник Gol. О дальнейшей судьбе «просто» Polo в Южной Америке информации пока нет, ну а Polo Track, тем временем, застукали во время испытаний, его снимки опубликовало издание Autos Segredos.

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От нынешнего «старосветского» VW Polo (он обновился весной 2021-го) заокеанский хэтч с «фамилией» будет отличаться не только упрощенной начинкой, но и дизайном. Так, у машины на шпионских фото иные радиаторная решетка, фары и передний бампер. Отметим, решетка с довольно крупными ячейками – в стиле европейского Polo GTI. То есть не исключено, что, несмотря на статус бюджетной модели, Polo Tracker будет иметь «оспортивленную» версию (в Бразилии Фольксвагены «под спорт» носят приставку GTS).



Актуальный хэтч Volkswagen Polo для Европы 1 / 3 Актуальный хэтч Volkswagen Polo для Европы 2 / 3 Актуальный хэтч Volkswagen Polo для Европы 3 / 3

Бразильские профильные медиа прочат «пятидверке» трехцилиндровый атмосферный двигатель 1.0 MPI, который традиционно для этой страны «питается» как бензином (77 л.с.), так и этанолом (84 л.с.). Коробка, возможно, только одна – пятиступенчатая «механика».



На рынок Volkswagen Polo Track должен выйти в первом квартале 2023-го, хотя полноценные фирменные изображения могут распространить уже в этом году. Подробностей об остальных моделях нового бюджетного семейства еще нет.