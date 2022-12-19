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Новый бюджетный кроссовер Hyundai попозировал шпионам

19.12.2022 32 0 0

По предварительным данным, ближайшим родственником пойманного паркетника является Casper, который сегодня доступен только в Корее. Новый же кросс адресован, прежде всего, Индии, там ему прочат бензиновый «атмосферник» 1.2, знакомый по другим местным моделям марки.

Замаскированный маленький кроссовер Hyundai застукали на родине компании, видео опубликовано на YouTube-канале Acgoon TV (он же악군TV). Но повышенный интерес к ролику проявили вовсе не местные медиа, а индийские СМИ, которые считают, что в объектив угодил новый паркетник, предназначенный именно для их страны: мол, в Корее его просто тестируют. К слову, у попавшей в объектив машины руль вроде бы расположен с правой стороны.

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Напомним, о том, что Hyundai готовит для Индии новый недорогой кросс, стало известно минувшей осенью. Предполагается, что за основу для модели взяли субкомпактный паркетник Hyundai Casper, который сегодня производят и продают только в Корее (свое имя этот кроссовер получил не в честь того самого приведения, а в честь трюка, который проделывают скейтбордисты). Каспер же, в свою очередь, построен на модернизированной платформе Kia Picanto, при этом для Индии «тележку», вероятно, упростили: в частности, у «их» паркетника может оказаться меньше ассистирующих систем.

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У индийского кросса свой дизайн. Так, модель сохранила двухъярусную головную оптику, но и у расположенных сверху ходовых огней, и у фар иная форма. Кроме того, у «индийца» оригинальные радиаторная решетка и бамперы, плюс ручки задних дверей, возможно, не спрятаны, в отличие от Каспера. В салоне же вполне могли установить табло, тогда как у предназначенного для Кореи паркетника отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы.

По неофициальным данным, грядущий кросс крупнее модели для корейского рынка, но при этом новинка все равно меньше индийского же Hyundai Venue. Длина Hyundai Casper равна 3595 мм, колесная база – 2400 мм; показатели рестайлингового Venue – 3995 и 2500 мм соответственно.

В Индии новому кроссу прочат атмосферную «четверку» 1.2 (83 л.с.), которую ставят и на другие местные модели марки. Скорее всего, паркетник будет доступен с «механикой» или простеньким «роботом». Корейский Hyundai Casper оснащается бензиновыми трехцилиндровыми «атмосферником» 1.0 и турбомотором аналогичного объема (76 и 100 л.с. соответственно), оба двигателя сочетаются с четырехступенчатым «автоматом». Привод только передний.

Hyundai Casper для Кореи
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Hyundai Casper для Кореи
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Hyundai Casper для Кореи
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Hyundai Casper для Кореи
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Для Индии кроссовер будут производить локально, главными конкурентами там станут Tata Punch и кросс-хэтч Citroen C3. Официальную премьеру новинка Hyundai должна справить в следующем году.

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