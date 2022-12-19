Новый бюджетный кроссовер Hyundai попозировал шпионам

Замаскированный маленький кроссовер Hyundai застукали на родине компании, видео опубликовано на YouTube-канале Acgoon TV (он же악군TV). Но повышенный интерес к ролику проявили вовсе не местные медиа, а индийские СМИ, которые считают, что в объектив угодил новый паркетник, предназначенный именно для их страны: мол, в Корее его просто тестируют. К слову, у попавшей в объектив машины руль вроде бы расположен с правой стороны.
Напомним, о том, что Hyundai готовит для Индии новый недорогой кросс, стало известно минувшей осенью. Предполагается, что за основу для модели взяли субкомпактный паркетник Hyundai Casper, который сегодня производят и продают только в Корее (свое имя этот кроссовер получил не в честь того самого приведения, а в честь трюка, который проделывают скейтбордисты). Каспер же, в свою очередь, построен на модернизированной платформе Kia Picanto, при этом для Индии «тележку», вероятно, упростили: в частности, у «их» паркетника может оказаться меньше ассистирующих систем.
У индийского кросса свой дизайн. Так, модель сохранила двухъярусную головную оптику, но и у расположенных сверху ходовых огней, и у фар иная форма. Кроме того, у «индийца» оригинальные радиаторная решетка и бамперы, плюс ручки задних дверей, возможно, не спрятаны, в отличие от Каспера. В салоне же вполне могли установить табло, тогда как у предназначенного для Кореи паркетника отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы.
По неофициальным данным, грядущий кросс крупнее модели для корейского рынка, но при этом новинка все равно меньше индийского же Hyundai Venue. Длина Hyundai Casper равна 3595 мм, колесная база – 2400 мм; показатели рестайлингового Venue – 3995 и 2500 мм соответственно.
В Индии новому кроссу прочат атмосферную «четверку» 1.2 (83 л.с.), которую ставят и на другие местные модели марки. Скорее всего, паркетник будет доступен с «механикой» или простеньким «роботом». Корейский Hyundai Casper оснащается бензиновыми трехцилиндровыми «атмосферником» 1.0 и турбомотором аналогичного объема (76 и 100 л.с. соответственно), оба двигателя сочетаются с четырехступенчатым «автоматом». Привод только передний.
Для Индии кроссовер будут производить локально, главными конкурентами там станут Tata Punch и кросс-хэтч Citroen C3. Официальную премьеру новинка Hyundai должна справить в следующем году.
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