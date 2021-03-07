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Новый Citroen C5: первые изображения

07.03.2021 2749 1 0

Французская компания готовит полностью новое поколение модели С5, и, судя по шпионским фотографиям, оно получит весьма оригинальный внешний вид.

 

Citroen C5 ведёт свою историю с 2000 года, именно тогда на Парижском автосалоне состоялась премьера первого поколения модели. В 2008-м дебютировала вторая генерация, которая продержалась на конвейере до 2017-го, после чего производство модели было передано в Китай, где автомобиль производится до сих пор. И недавно в Сети появились первые шпионские фотографии совершенно новой машины с необычной внешностью. Если первые два поколения предлагались в кузовах седан и универсал, то третье поколение будет представлять из себя нечто среднее между седаном, хэтчбеком и кроссовером. Передняя часть сделана в стиле других новых моделей бренда с «двухэтажными» фарами.

С кроссовером будущий С5 роднит визуально высокий дорожный просвет, также, скорее всего, он получит обвес из чёрного пластика в нижней части кузова. В целом ожидается, что дизайн автомобиля будет перекликаться с концептом CXperience, продемонстрированном в сентябре 2016 года на домашнем Парижском автосалоне. Например, С5 может получить аналогичное решение задних стоек кузова для создание так называемого эффекта «парящей» крыши. Фонари получат оригинальную форму с изогнутыми светодиодными полосками.

Новый Citroen C5 будет построен на платформе PSA Group (ныне являющейся частью корпорации Stellantis) с наименованием ЕМР2, которую также использует новый Peugeot 508. От него же будет позаимствована моторная гамма за исключением дизельных вариантов. Также предложат несколько гибридных модификаций, включая plug-in гибриды.

Дебют новинки может состояться уже в ближайшие месяцы.

Citroen C5 предыдущего поколения
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Citroen C5 предыдущего поколения
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Citroen C5 предыдущего поколения
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Сегодня в России единственной легковой моделью Citroen является седан С4, минимальная стоимость которого составляет 1 199 900 рублей (1.6 МТ, 116 л.с.). С индексом С5 у нас представлен кроссовер Aircross, цены на который начинаются с отметки в 2 200 000 рублей (1.6 Т АТ, 150 л.с.). Более мощная 177-сильная дизельная модификация 2.0 HDi с «автоматом» обойдётся минимум в 2 530 000 рублей. Все варианты имеют передний привод.

Кроме того, Citroen готовится к запуску нового бюджетного кроссовера.

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1 комментарий
07.03.2021 18:27
Марат Мамедов

Довольно неплохо получился, надеюсь к нам его привезут, в глаза точно бросаться будет, интересно салон еще посмотреть.

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