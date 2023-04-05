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Новый Dacia Duster: первые изображения

05.04.2023 341 1 0

На прошлой неделе в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии нового поколения популярного бюджетного кроссовера. Пользуясь ими, мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

Модель Duster была разработана в техническом центре Renault и впервые представлена в конце 2009 года под дочерней маркой Dacia для рынков Европы. Чуть позже под брендом Рено кроссовер появился на других мировых рынках, в том числе и в России. Сегодня на конвейере второе поколение Дастера, премьера которого состоялась летом 2017 года. В позапрошлом году был представлен рестайлинговый кроссовер, а сейчас проходят испытания тестовые образцы третьей генерации.

Рендер нового Dacia Duster

Судя по имеющимся шпионским фотоснимкам, новый кроссовер сохранит привычные пропорции, при этом его дизайн будет выполнен в стиле более крупного концептуального паркетника Bigster, продемонстрированного в начале 2021 года. Дастер получит схожую переднюю часть с горизонтальными фарами, визуально объединёнными с узкой решёткой радиатора, и угловатым бампером. Колёсные арки получат пластиковые накладки, а их форма будет более «оквадраченной» в стиле того же Бигстера. Вместо клавишных дверных ручек спереди появятся более современные под «естественный хват», а задние ручки будут встроены в стойки дверей. У концепта позаимствованы оригинальная Y-образная форма фонарей и общие очертания крышки багажника. Ниша номерного знака разместится чуть выше по сравнению с нынешним Дастером, а задние стойки сделают более «заваленными».

Рендер нового Dacia Duster

Duster третьего поколения будет построен на новой платформе CMF-B, которую уже используют нынешние Dacia Logan и Sandero, а также представленный полтора года назад кросс-универсал Dacia Jogger. От них же новинка может позаимствовать моторы, например бензиновую «турботройку» 1.0 TCe мощностью 110 л.с. (200 Нм) или битопливный мотор 1.0 Eco-G, работающий на бензине и пропане и развивающий 100 л.с. (170 Нм). Также наверняка появятся актуальные ныне гибридные модификации. Известно также, что дизельного мотора в гамме больше не будет.    

Нынешний Dacia Duster
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Нынешний Dacia Duster
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Нынешний Dacia Duster
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Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Между тем, совсем недавно была раскрыта внешность нового паркетника Renault, сделанного из кросс-хэтчбека Dacia Sandero Stepway.

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1 комментарий
05.04.2023 18:22
Papirus

Забыли добавить что поставляться он будет только в цивилизованные страны.

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