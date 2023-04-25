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  • Новый дешёвый кроссовер Hyundai Exter получил дизайн в стиле будущего Santa Fe

Новый дешёвый кроссовер Hyundai Exter получил дизайн в стиле будущего Santa Fe

25.04.2023 263 0 0

Паркетнику прочат два бензиновых мотора на выбор, привод же, скорее всего, только передний. Премьеру модель должна справить в ближайшие месяцы.

В гамме Hyundai уже есть пара маленьких кроссоверов – глобальный Venue и представленный исключительно в Корее Casper. А скоро линейку компактов расширят: к дебюту готовится «пятидверка», получившая имя Exter. Главным рынком для нового паркетника станет Индия, там же наладят производство, при этом местные профильные медиа пишут, что модель также будут поставлять в другие развивающиеся страны. Силуэт Hyundai Exter индийское подразделение показало в середине апреля, а теперь появилась вторая, почти полноценная картинка. 

Судя по изображению, у свежего кросса окажется довольно брутальный дизайн, причем внешне модель будет перекликаться с Hyundai Santa Fe следующего поколения. Последний SUV пока не представлен, однако мы уже видели тестовый прототип Санты с аналогичными «заквадраченным» носом и головной оптикой с буквами H (у Exter в виде этих литер сделаны ходовые огни). Другие фишки компактного паркетника – защитная вставка на переднем бампере и широкая рельефная радиаторная решетка.

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Некоторые индийские СМИ полагают, будто за основу для Exter взяли местный хэтчбек Hyundai Grand i10 Nios. Длина Гранда равна 3815 мм, колесная база – 2450 мм. Ну и для сравнения, габариты упомянутых Venue (в индийской спецификации) и Casper: 3995/2500 и 3595/2400 мм соответственно.

Hyundai Exter прочат два бензиновых мотора – это атмосферная «четверка» 1.2 (83 л.с.) от Grand i10 Nios и «турботройка» 1.0 (Гранд ее лишился после рестайлинга, на дореформенном хэтче выдавала 100 л.с.). Коробки – «механика» или «робот». Привод же наверняка исключительно передний.

Индийский хэтч Hyundai Grand i10 Nios
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Индийский хэтч Hyundai Grand i10 Nios
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Индийский хэтч Hyundai Grand i10 Nios
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Индийский хэтч Hyundai Grand i10 Nios
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В Индии новый кроссовер ждут в августе, хотя премьеру могут провести раньше. Вероятно, Hyundai Exter окажется дороже Grand i10 Nios (от 573 400 рупий или от 569 000 рублей по текущему курсу), но дешевле Venue (от 771 600 рупий или 765 000 рублей).

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