Позавчера в Сети появились свежие шпионские фотографии новой модели, которая придёт на смену хорошо известному у нас Mondeo. Пользуясь этими фотографиями, мы составили собственное представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

Впервые в модельной гамме Mondeo появился в 1993 году. Автомобиль был разработан преимущественно силами немецкого филиала Ford-Werke GmbH, хотя задуман он был в качестве «всемирного», ведь его название происходит от французского слова «Monde» — «мир». В Европе модель стала очень успешной, в то время как в Северной Америке продажи были весьма скромными, вследствие чего для американского рынка в дальнейшем было решено делать автомобиль с другим дизайном и несколько иной конструкцией, который получил имя Fusion. Кстати, в Европе и на нашем рынке хорошо известна модель Fusion, правда это совсем другой автомобиль – компактный 5-дверный хэтчбек. К концепции «всемирного» автомобиля вернулись лишь в 2013-м году, когда состоялась премьера Mondeo пятого поколения, практически идентичного модели Fusion. Однако к настоящему времени его продажи стали совсем низкими, результатом чего станет завершение производства Fusion в этом году и европейского Mondeo в следующем.

И сейчас у нас есть возможность оценить внешний вид модели, которая придёт на смену Mondeo и Fusion. Судя по шпионским фотографиям, ей станет кросс-седан, во многом аналогичный предлагающемуся в Китае кросс-хэтчбеку Ford Evos. От хэтчбека новинка будет отличаться немного изменённой формой бокового остекления, также седан получит оригинальные задние фонари, визуально объединённые декоративной полоской, в которую встроен дополнительный стоп-сигнал.

Что же касается технической части, то, по всей вероятности, она должна частично или полностью совпадать с моделью Evos. Хэтчбек предлагается с бензиновым 4-цилиндровым турбомотором 2.0 EcoBoost мощностью 238 л.с. (376 Нм). Также в будущем ожидается появление гибридной модификации.

Дата премьеры и рынки, где будет представлена новинка, пока неизвестны. Скорее всего, модель появится в Европе, есть вероятность ей появления и в США, ведь тестовый образец был сфотографирован именно там – на дорогах Мичигана.

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Сегодня в России легковые модели Ford официально не представлены, их производство и продажа были свёрнуты три года назад. Ныне модельный ряд состоит исключительно из коммерческих автомобилей Transit, минимальная стоимость составляет 2 099 000 рублей за 2-дверное шасси (2.2 TDCI MT, 125 л.с.).

Между тем, совсем недавно мы выясняли, стоит ли покупать Ford Mondeo V за 1,5 миллиона рублей.