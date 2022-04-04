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  • Новый Ford Transit Custom проехался на камеру: будут разные силовые установки и родня от VW

Новый Ford Transit Custom проехался на камеру: будут разные силовые установки и родня от VW

04.04.2022 144 0 0

Предполагается, что новые LCV американской марки выйдут на рынок в 2023-м. Впрочем, машины вполне могут рассекретить уже в этом году.

 

Фургон Ford Transit Custom в строю с 2012 года (пассажирская версия зовется Tourneo Custom), рестайлинг он пережил в 2017-м. И вот на подходе модель нового поколения. Сам Ford уже засветил свежие машины на общем тизере, но то были чисто электрические варианты (полноценные «электрички» в семействе появятся впервые). Теперь же шпионы застукали новый Transit Custom с ДВС: фотографиями замаскированных тестовых прототипов с Kolesa.ru поделилось испанское издание Motor.es. Утверждается, что снимки были сделаны где-то в Южной Европе.

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Судя по фото, следующий фургон сохранит силуэт предшественника, задние фонари все так же будут вертикальными. А вот передок новый: модели достанутся более агрессивный бампер и прямоугольная радиаторная решетка, фары станут у́же. Кроме того, на опубликованном ранее тизере видно, что у электроверсий головную оптику объединяет диодная полоска – не исключено, что аналогичный элемент получат и машины с ДВС.

Отдельных кадров с интерьером еще нет. Скорее всего, внутри установят новую переднюю панель и современную мультимедиа-систему с крупным экраном.

Известно, что помимо полностью электрических версий и вариантов только с ДВС (с дизельными и бензиновыми моторами), Ford также готовит гибридные Transit Custom: будут «мягкогибридные» исполнения (MHEV) и полноценные подзаряжаемые гибриды (PHEV). Но подробностей о начинке пока нет.

Нынешний Ford Transit Custom
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Нынешний Ford Transit Custom
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Нынешний Ford Transit Custom
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По предварительным данным, новые LCV выйдут на рынок в 2023 году, производство наладят на турецком заводе. При этом премьеру могут провести уже в 2022-м – ну или хотя бы рассекретить дизайн. А еще у нового Ford Transit Custom, как ожидается, будут родственники от Volkswagen: речь идет о новом поколении семейства серии Т (Transporter и его разновидности). Напомним, Форд и Фольксваген заключили альянс, и у автогигантов уже есть совместный продукт – последний «каблучок» Ford Tourneo Connect представляет собой переделанный VW Caddy. Вдобавок на подходе свежий пикап VW Amarok, то есть брат Ford Ranger.

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