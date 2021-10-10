На этой неделе в Сети появились свежие шпионские фотографии будущего «горячего» хэтчбека, благодаря которым у нас есть возможность воспроизвести внешность новинки.

Модель Civic ведёт свою историю с 1972 года, когда было представлено первое поколение компактного автомобиля. Он же стал первым массовым японским автомобилем. Сегодня на конвейере уже одиннадцатая генерация, которая была презентована в апреле этого года в виде седана, а спустя пару месяцев показали и хэтчбек. Теперь же на очереди самая мощная версия хэтчбека, которая получит традиционное имя Type-R. Ранее тестовые образцы в камуфляже несколько раз попадались фотошпионам, а в самом начале этой недели японская компания распространила фотографии будущей новинки, правда, всё в той же маскировке.

Прежде всего, хэтчбек получит заметно расширенные колёсные арки как спереди, так и сзади. Спереди появится новый бампер с крупным воздухозаборником, и по краям расположатся вертикальные воздуховоды либо декоративные вставки. Решётка радиатора станет чуть крупнее и получит отделку в виде сот. Пороги станут более широкими, а в их нижней части будут находиться контрастные накладки во всю длину. Задний бампер также новый, с диффузором и тройным выхлопом по центру. Дополняют образ массивное антикрыло на крышке багажника и новые колёсные диски.

Ожидается, что хот-хэтч получит бензиновый 2-литровый турбомотор в сочетании с передним приводом и 6-ступенчатой «механикой». Характеристики мотора пока неизвестны, однако новинка может получить чуть большую мощность по сравнению с предшественником, который развивает 320 л.с. и 400 Нм в европейской версии. Ранее считалось, что новый Type-R получит гибридную установку, поэтому не исключён вариант, что модификаций будет две – «традиционная» и с дополнительным электромотором.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Нынешний Honda Civic Type-R 1 / 3 Нынешний Honda Civic Type-R 2 / 3 Нынешний Honda Civic Type-R 3 / 3

Сегодня в России бренд Honda представлен исключительно кроссоверами. Самый доступный из них – CR-V, который оснащается безальтернативным атмосферным 2.4 (186 л.с.) в паре с вариатором, минимальная стоимость составит 2 939 900 рублей. Более крупная модель Pilot также предлагается с единственным двигателем – 249-сильным бензиновым 3.0 V6, комплектующимся 6-ступенчатым «автоматом». Базовая версия Lifestyle оценивается в 3 849 900 руб.

Между тем, в прошлом месяце Honda представила обновлённый кроссовер Passport.