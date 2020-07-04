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Новый Jeep Grand Cherokee: первые изображения

04.07.2020 1093 0 0

На этой неделе в Сети появились новые шпионские фотографии Grand Cherokee следующего поколения, что стало для нас поводом составить собственное представление о том, как будет выглядеть новинка.

 

Гранд ведёт свою историю с 1993 года, именно тогда был представлен внедорожник первого поколения с индексом ZJ. Сегодня модель производится уже в четвёртой генерации (WK2) и уже достаточно давно – с 2011 года, при этом в 13-м и 16-м годах автомобиль прошёл через рестайлинг. Теперь же на очереди совершенно новый Grand Cherokee, и он должен был быть представлен ещё в прошлом месяце на Международном автосалоне в Детройте, однако вследствие коронавируса мероприятие было отменено. Каким же будет новое поколение? Рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, поэтому форма и пропорции кузова полностью соответствуют реальному автомобилю. Пока тестовые образцы внедорожника попадаются фотошпионам в толстом слое камуфляжа, сквозь который практически ничего не видно, но можем предположить, что автомобиль получит более крупную решётку радиатора, расположенную практически вертикально.

Самым (и пока единственным видимым) заметным отличием нового поколения являются другие пропорции кузова: Grand Cherokee получит более длинную колёсную базу и увеличенный задний свес, что позволит разместить три ряда сидений. Из деталей сквозь камуфляж немного просвечиваются лишь высоко расположенные горизонтальные фонари, и они во многом напоминают те, что устанавливаются на нынешнюю модель. Но их форма наверняка изменится, мы также добавили хромированный молдинг между ними. Ещё одна хорошо видимая деталь – боковые зеркала, форма их корпусов визуально практически идентична нынешним, однако мы немного увеличили сегменты повторителя указателей поворотов.

Новое поколение Grand Cherokee будет построено на платформе Alfa Romeo Giulia, которую также использует кроссовер Alfa Romeo Stelvio. В роли базового мотора ожидается 4-цилиндровый турбированный 2.0, более мощные версии получат бензиновый крайслеровский Pentastar V6 и дизельный V6 3.0 на новом Ram 1500 он развивает 260 л.с. и 651 Нм крутящего момента). В дальнейшем также появится гибридная plug-in модификация.

Дата премьеры новинки пока неизвестна, есть вероятность, что новое поколение представят до конца этого года.

Нынешний Jeep Grand Cherokee в комплектации Summit
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Нынешний Jeep Grand Cherokee в комплектации Summit
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Сегодня в России Grand Cherokee нынешней генерации предлагается только с бензиновыми моторами, самую доступную версию можно приобрести за 3 449 000 рублей в комплектации Laredo (3.0 АТ, 238 л.с.). Более мощный 286-сильный внедорожник с мотором 3.6 оценивается в 4 630 000 рублей. Есть ещё 347-сильная версия с двигателем 5.7 за 4 780 000 рублей. Особняком стоит модификация SRT, в версии Trackhawk (6.2, 710 л.с.) она оценивается в 10 360 000 руб.

Кстати, в прошлом году мы писали об опыте владения самым первым поколением Grand Cherokee ZJ с мотором 5.9, позволившим модели стать самым быстрым серийным внедорожником в 1998 году.

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