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Новый кросс-универсал Kia K5: каким он может быть

27.04.2021 513 0 0

Сегодня модель К5 представлена только в кузове седан, однако в дальнейшем к нему может добавиться универсал, и ранее мы уже делали рендеры модели. Учитывая современную моду на кроссоверы, вполне логичным могло бы быть также появление кросс-версии такого автомобиля, и мы представили, как она может выглядеть.

 

Новый седан Kia K5 был представлен в конце 2019 года, он пришёл на смену популярной модели Optima. На российский рынок модель вышла лишь осенью прошлого года, однако уже успела завоевать симпатии автолюбителей: по итогам продаж в марте 2021 года седан К5 занял 14-ю строчку в ТОП-25 самых популярных автомобилей в России с результатом в 2 708 штук, также став самым продаваемым в своём сегменте. Закрепить успех может помочь появление универсальной версии модели (у Оптимы, кстати, был вариант универсал, который имел приставку Sportswagon, его фотографии чуть ниже) и, в особенности, вседорожной модификации. Такой автомобиль составил бы конкуренцию, прежде всего, аналогичным моделям от концерна Volkswagen – Audi A4 Allroad, Skoda Octavia Scout/Superb Scout, Volkswagen Passat Alltrack, а также японскому Subaru Outback.

Изображённый на рендерах кросс-универсал получил обвес из неокрашенного пластика, включающий в себя накладки на колёсные арки, пороги и нижнюю часть бамперов. Существенно увеличен дорожный просвет, в том числе благодаря колёсам большего диаметра с новыми дисками.

Моторная гамма представленного в России седана состоит лишь из двух вариантов, базовым из которых является атмосферный бензиновый 2-литровый мотор мощностью 150 л.с. (192 Нм). Более тяжёлому кросс-универсалу, конечно, куда больше подойдёт второй – 2,5-литровый «атмосферник», выдающий мощность в 194 л.с. и 246 Нм крутящего момента. Этот мотор идёт в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, в то время как менее мощный вариант комплектуется 6-ступенчатым «автоматом».

Kia Optima Sportswagon
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Kia Optima Sportswagon
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Сегодня в России седан К5 можно приобрести за 1 659 000 рублей (2.0 АТ, 150 л.с., комплектация Classic). Минимальная стоимость более мощной 194-сильной версии составит 2 029 900 рублей в комплектации Luxe, самый же дорогой вариант исполнения GT Line+ оценивается в 2 389 900 рублей. Кросс-универсал получился бы немного более дорогим и мог бы занять нишу между седаном К5 и близким к нему по длине и ширине кроссовером Sorento, стоимость которого варьируется от 2 349 900 до 3 349 900 рублей. 

Седан Kia K5
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Седан Kia K5
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Седан Kia K5
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Кстати, пару недель назад состоялась официальная премьера обновлённого седана Kia K3 (он же Cerato).

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