Новый кроссовер Dodge: да, это «китаец», который представлен и в России

В начале сентября мексиканское подразделение Stellantis (в этот альянс слились компании FCA и PSA) распространило несколько фотографий замаскированного кроссовера Dodge. Никаких подробностей о модели тогда не сообщили, не было названо даже ее имя. Теперь же из Китая прилетели снимки без маскировки: они были сделаны на заводе СП Stellantis и концерна GAC (наследие партнерства китайцев еще с FCA) в рамках церемонии запуска производства машин, предназначенных для экспорта. Кадры опубликовали многочисленные местные СМИ, среди которых оказалось и издание Autohome. Кроме того, китайцы знают название кросса – на мексиканском рынке его якобы будут продвигать как Journey следующей генерации.
В нашей прошлой заметке мы предположили, что модель Dodge представляет собой слегка перелицованный GAC Trumpchi GS5 (марку Trumpchi используют только на родине), который доступен и в России. Что ж, это действительно так: спереди от китайского исходника новый Journey отличается лишь радиаторной решеткой. Фото кормы и салона пока нет, но и сзади и внутри мексиканский кроссовер тоже вряд ли сильно изменился.
Напомним, GS5 актуального, второго поколения дебютировал в 2018 году. На домашнем рынке паркетник популярностью не пользуется, причем настолько, что переживший рестайлинг SUV понизили в должности: он вошел в семейство младшей модели GS4, получив приставку Plus. Хотя дореформенный вариант на родине до сих пор в строю.
Длина Trumpchi GS5 составляет 4695 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1726 мм, колесная база – 2710 мм. То есть по габаритам он близок, например, к Mitsubishi Outlander. В Китае кроссовер оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 169 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Впрочем, не исключено, что мексиканскому Dodge Journey отрядили 252-сильный турбомотор 2.0 от GS4 Plus (он тоже сочетается с 6АКП). Привод же в любом случае только передний.
Между тем Dodge далеко не впервой цеплять свои эмблемы на автомобили других марок. Так, в той же Мексике сегодня продают седанчик Dodge Attitude, он же дорестайлинговый Mitsubishi Mirage/Attrage (в предыдущем поколении Attitude и вовсе был Солярисом). Там также была доступна «четырехдверка» Dodge Neon, то есть Fiat Tipo, но эту модель из мексиканской гаммы недавно убрали.
«Поднебесные» профильные медиа еще сообщают, что на церемонии старта производства нового Journey было объявлено о планах дальнейшего углубления сотрудничества между GAC и Stellantis. Видимо, впереди нас ждут другие «китайцы» под маркой Dodge. Ну а такой Journey может появиться и в остальных странах Латинской Америки.
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