Новый кроссовер Dodge: да, это «китаец», который представлен и в России

За основу для модели американской марки взяли паркетник концерна GAC. Такой SUV пока анонсирован только для Мексики, там его будут позиционировать в качестве следующего Journey. Не исключено, что позже новинка появится и в других странах Латинской Америки.

В начале сентября мексиканское подразделение Stellantis (в этот альянс слились компании FCA и PSA) распространило несколько фотографий замаскированного кроссовера Dodge. Никаких подробностей о модели тогда не сообщили, не было названо даже ее имя. Теперь же из Китая прилетели снимки без маскировки: они были сделаны на заводе СП Stellantis и концерна GAC (наследие партнерства китайцев еще с FCA) в рамках церемонии запуска производства машин, предназначенных для экспорта. Кадры опубликовали многочисленные местные СМИ, среди которых оказалось и издание Autohome. Кроме того, китайцы знают название кросса – на мексиканском рынке его якобы будут продвигать как Journey следующей генерации.

Прежний Dodge Journey

В нашей прошлой заметке мы предположили, что модель Dodge представляет собой слегка перелицованный GAC Trumpchi GS5 (марку Trumpchi используют только на родине), который доступен и в России. Что ж, это действительно так: спереди от китайского исходника новый Journey отличается лишь радиаторной решеткой. Фото кормы и салона пока нет, но и сзади и внутри мексиканский кроссовер тоже вряд ли сильно изменился.



Напомним, GS5 актуального, второго поколения дебютировал в 2018 году. На домашнем рынке паркетник популярностью не пользуется, причем настолько, что переживший рестайлинг SUV понизили в должности: он вошел в семейство младшей модели GS4, получив приставку Plus. Хотя дореформенный вариант на родине до сих пор в строю.

Новый кроссовер Dodge и GAC Trumpchi GS5 1 / 2 Новый кроссовер Dodge и GAC Trumpchi GS5 2 / 2

Длина Trumpchi GS5 составляет 4695 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1726 мм, колесная база – 2710 мм. То есть по габаритам он близок, например, к Mitsubishi Outlander. В Китае кроссовер оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 169 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Впрочем, не исключено, что мексиканскому Dodge Journey отрядили 252-сильный турбомотор 2.0 от GS4 Plus (он тоже сочетается с 6АКП). Привод же в любом случае только передний.



Между тем Dodge далеко не впервой цеплять свои эмблемы на автомобили других марок. Так, в той же Мексике сегодня продают седанчик Dodge Attitude, он же дорестайлинговый Mitsubishi Mirage/Attrage (в предыдущем поколении Attitude и вовсе был Солярисом). Там также была доступна «четырехдверка» Dodge Neon, то есть Fiat Tipo, но эту модель из мексиканской гаммы недавно убрали.

GAC Trumpchi GS5 1 / 4 GAC Trumpchi GS5 2 / 4 GAC Trumpchi GS5 3 / 4 GAC Trumpchi GS5 4 / 4

«Поднебесные» профильные медиа еще сообщают, что на церемонии старта производства нового Journey было объявлено о планах дальнейшего углубления сотрудничества между GAC и Stellantis. Видимо, впереди нас ждут другие «китайцы» под маркой Dodge. Ну а такой Journey может появиться и в остальных странах Латинской Америки.

