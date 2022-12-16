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  • Ford приоткрыл новый кроссовер для Европы – это родня Volkswagen ID.4

Ford приоткрыл новый кроссовер для Европы – это родня Volkswagen ID.4

16.12.2022 213 0 0

Производство этого SUV, предназначенного для европейского рынка, наладят на предприятии в Кёльне (Германия). Модель будет представлена в следующем году.

Ford решил «разделиться надвое» минувшей весной: одно из подразделений – Ford Blue – занимается разработкой новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Его возглавил Кумар Галхотра, который ранее занимал должность вице-президента компании. Вторым подразделением марки стало Ford Model e: по этому направлению идёт работа над новыми электромобилями. Руководителем назначен Джим Фарли, нынешний генеральный директор Ford.

Первый тизер нового среднеразмерного кроссовера Ford

В компании в середине марта текущего года рассказали о своих планах касательно линейки полностью «зелёных» моделей, предназначенных для Европы. Тогда Ford анонсировал семь новых электромобилей, одним из которых станет среднеразмерный кроссовер, имя которого по прежнему держится в секрете.

Судя по опубликованному весной сильно затемнённому тизеру, новинка получит традиционные зеркала заднего вида, а также вытянутые горизонтально «L-образные» светодиодные дневные ходовые огни. Теперь же мы увидели часть головной оптики будущей новинки Ford: снимком в своём аккаунте в соцсети поделился глава Ford Model e Europe Мартин Сандер.

Новый тизер среднеразмерного кроссовера Ford. На фото глава Ford Model e Europe Мартин Сандер

На фотографии виден силуэт среднеразмерного кроссовера, который практически полностью скрыт с помощью плотной тёмной ткани. Можно различить округлый передний бампер с интегрированным в нижнюю часть воздухозаборником, а также «внедорожным» обвесом, который, очевидно, проходит по всему периметру кузова. Кроме того, на снимке можно разглядеть часть фары, где проглядывает угол «галочки» ДХО.

Официальной информации о «начинке» пока безымянной новинки практически нет. Известно, что в основу кроссовера Ford ляжет фольксвагеновская модульная платформа MEB: паркетник окажется ближайшим родственником представленного в 2020 году Volkswagen ID.4.

Модель американской марки, предназначенная для старосветского рынка, дебютирует в следующем году, позже начнётся её производство, которое Ford наладит на заводе в Кёльне (Германия). Как Kolesa.ru сообщал ранее, по плану компании, до конца 2023-го должно быть выпущено около 30 тыс. экземпляров.

Напомним, в 2024 году европейскую линейку Ford пополнит ещё одна новинка – в плане она обозначена как «Sport Crossover» (имя компания также держит в секрете). Вероятно, этой SUV окажется менее мощным и не таким динамичным, как Ford Mustang Mach-E GT, но при этом у него будет более привлекательная цена, рассчитанная на широкую аудиторию. Ранее мы публиковали рендерное изображение будущего спортивного кроссовера.

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1 комментарий
16.12.2022 17:17
wardadamor

Жeна подаpила кaпли, что каpдинaльнo yлyчшили наш сe/kc, он стaл в pази дольше, cтoяк кpепче, ощущения яpче и пpиятнeе. А жeна cтала pазвpатной и готовoй на все и opгa3мы крyтые. Это новый мир в сe/kce, жалею лишь что pаньшe не попpобовали! Cоветyю попpобовать хоть pаз в жизни, жeна покyпалa здeсь ------->> min.lc/konvoz

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