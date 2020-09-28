В скором времени японская компания представит свой новый купеобразный кроссовер, а пока мы, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, составили своё представление о внешности будущей новинки.

В 2018 году было представлено второе поколение кроссовера QX50, которое призвано конкурировать с такими моделями, как Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Теперь же на очереди его купеобразная версия, которая также составит конкуренцию немецким аналогам – X4, GLC Coupe и представленному на прошлой неделе Audi Q5 Sportback. Ранее были распространены тизеры нового купеобразного кроссовера, на которых можно рассмотреть некоторые детали. Передняя часть автомобиля пока не засвечена, но можем предположить, что она будет идентична QX50.

Основной мотив дизайна будущей новинки заключается в том, что он должен стать своего рода преемником самого первого Infiniti FX, который был представлен в 2003 году (его фотографии ниже в статье). Прежде всего, это дугообразная линия бокового остекления, особенно сильно контрастирующая со сложной формой задней стойки у QX50. Как видно на шпионских фотографиях, уровень крыши при этом станет заметно ниже, что также играет в пользу «купейности». Сзади кроссовер также заметно преобразится: ниша номерного знака переместится с крышки багажника на бампер, а фонари получат немного изменённую форму и светодиодные элементы в стиле QX50 Concept.

В техническом плане QX55 должен повторить обычный кроссовер, который оснащается бензиновым 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (249 или 272 л.с. на разных рынках) и вариатором. Привод может быть как передним, так и полным.

Infiniti FX45 2003 года 1 / 2 Infiniti FX45 2003 года 2 / 2

Купеобразный кроссовер должен был поступить в продажу уже летом этого года, однако его презентацию отложили. Однако сейчас дата премьеры известна: кроссовер представят 11 ноября, а в продаже модель появится в следующем году.

Infiniti QX50 1 / 2 Infiniti QX50 2 / 2

Сегодня в России Infiniti QX50 предлагается с единственным вышеупомянутым мотором мощностью 249 л.с. и полным приводом. Начальная стоимость в комплектации Pure составляет 3 210 000 рублей, самый же дорогой вариант Autograph ProActive оценивается минимум в 4 495 000 рублей. Новый QX55 у нас тоже появится, про цены пока рано говорить, но можно ожидать, что они будут чуть выше по сравнению с аналогичным QX50.

Между тем, на прошлой неделе был представлен концептуальный QX60 Monograph, который является предвестником будущего семиместного кроссовера.