Прежде всего, это будет первый электрический автомобиль марки, он же станет и самой мощной моделью Skoda. В его основе платформа MEB, предназначенная для электромобилей концерна Volkswagen, на ней также построен кроссовер ID.4. Что касается внешнего вида, то во многом стилистика новинки будет перекликаться с концептом Vision iV, который показали в прошлом году на Женевском автосалоне. Дизайн серийного автомобиля, конечно, будет проще, но он сохранит большую решётку радиатора, расположенную практически вертикально. Фары сделают чуть крупнее, и они получат более традиционную форму.
Самое заметное отличие от концепта – форма кузова, ведь вместо купеобразного кроссовера в серию пойдёт автомобиль с кузовом универсал. Зеркала расположены на ножках, а чуть выше дверных ручек вдоль всего кузова проходит подштамповка, переходящая в разъём капота. Фонари пока скрыты под камуфляжем, однако наверняка их дизайн будет сделан в одном стиле с другими моделями Skoda. Задняя часть получилась достаточно массивной из-за низко расположенной ниши номерного знака.
Базовый Enyaq с индексом iV 50 получит 148-сильный электромотор и задний привод, он сможет проехать на одной зарядке до 340 км (по циклу WLTP). Самый большой запас хода в 500 км имеет 204-сильная заднеприводная версия iV 80. Будут также полноприводные варианты с двумя электромоторами (по одному на каждой оси), в самой мощной версии vRS они развивают мощность в 306 л.с., запас хода при этом – 460 км.
Премьера новинки ожидается в течение этого года.
Напомним, полтора месяца назад стало известно о выходе на российский рынок нового Skoda Rapid, у лифтбека также появилась более дешёвая базовая версия.
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