На днях чешская компания распространила фотографии будущего кроссовера, кузов которого скрыт под слоем камуфляжной плёнки. Мы решили представить, как будет выглядеть серийный автомобиль.

Прежде всего, это будет первый электрический автомобиль марки, он же станет и самой мощной моделью Skoda. В его основе платформа MEB, предназначенная для электромобилей концерна Volkswagen, на ней также построен кроссовер ID.4. Что касается внешнего вида, то во многом стилистика новинки будет перекликаться с концептом Vision iV, который показали в прошлом году на Женевском автосалоне. Дизайн серийного автомобиля, конечно, будет проще, но он сохранит большую решётку радиатора, расположенную практически вертикально. Фары сделают чуть крупнее, и они получат более традиционную форму.

Самое заметное отличие от концепта – форма кузова, ведь вместо купеобразного кроссовера в серию пойдёт автомобиль с кузовом универсал. Зеркала расположены на ножках, а чуть выше дверных ручек вдоль всего кузова проходит подштамповка, переходящая в разъём капота. Фонари пока скрыты под камуфляжем, однако наверняка их дизайн будет сделан в одном стиле с другими моделями Skoda. Задняя часть получилась достаточно массивной из-за низко расположенной ниши номерного знака.

Базовый Enyaq с индексом iV 50 получит 148-сильный электромотор и задний привод, он сможет проехать на одной зарядке до 340 км (по циклу WLTP). Самый большой запас хода в 500 км имеет 204-сильная заднеприводная версия iV 80. Будут также полноприводные варианты с двумя электромоторами (по одному на каждой оси), в самой мощной версии vRS они развивают мощность в 306 л.с., запас хода при этом – 460 км.

Концепт Skoda Vision iV 1 / 2 Концепт Skoda Vision iV 2 / 2

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Напомним, полтора месяца назад стало известно о выходе на российский рынок нового Skoda Rapid, у лифтбека также появилась более дешёвая базовая версия.