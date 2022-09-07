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  • Новый кроссовер Suzuki SX4 сертифицирован в России с турбомотором

Новый кроссовер Suzuki SX4 сертифицирован в России с турбомотором

07.09.2022 2113 0 1

Дореформенному паркетнику в РФ еще положен «атмосферник», однако в свежем Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) этого двигателя пока нет.

 

В ноябре прошлого года компания Suzuki представила преобразившийся кроссовер S-Cross (в России дореформенный кросс зовется SX4): такая «пятидверка» была объявлена моделью следующего поколения, хотя на деле это рестайлинговый SUV на прежней платформе. Паркетник с новым дизайном уже добрался до Европы, а теперь он сертифицирован и в России – свежее ОТТС вступит в силу с 4 ноября. К слову, в документе указано двойное название SX4 S-Cross, но пока точно неизвестно, под каким именем рестайлинговый кросс планируют продавать в нашей стране.

Новый Suzuki S-Cross для Европы
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Новый Suzuki S-Cross для Европы
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Новый Suzuki S-Cross для Европы
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Новый Suzuki S-Cross для Европы
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Напомним, паркетнику полностью переделали переднюю часть: радиаторная решетка стала больше и лишилась вертикальных клиньев, вместо них – блестящие «штрихи» и хромированная же полоска; еще Suzuki SX4/S-Cross получил новые капот и фары. Сзади – замысловатые фонари и более массивный бампер. Кроме того, изменена форма окошек в задних стойках. Внутри – модернизированная передняя панель, вдобавок экран мультимедийной системы теперь «парит».

Габариты европейского кроссовера не изменились: длина – 4300 мм, ширина – 1785 мм, высота – 1580 мм, колесная база – 2600 мм. У российской новой версии те же размеры, но при этом у нас еще сертифицирован вариант длиной 4325 мм.

Новый Suzuki S-Cross для Европы
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Новый Suzuki S-Cross для Европы
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Двигатель в ОТТС указан один – это прежняя бензиновая «турбочетверка» K14C 1.4, которая выдает 140 л.с. и 220 Нм. Турбомотор все так же «питается» АИ-95, он работает в паре с «механикой» или «автоматом», привод передний или полный. Между тем на дореформенном российском Suzuki SX4 турбодвижок сочетается только с 6АКП. А еще дорестайлинговому паркетнику в РФ положен «атмосферник» M16A 1.6 (117 л.с., 151 Нм).

В списке оборудования нашего нового кроссовера значатся 16- или 17-дюймовые колеса, климат-контроль, электропривод и обогрев наружных зеркал, подогрев передних сидений, ESP, фронтальные и боковые «эйрбэги», коленная подушка безопасности для водителя, шторки безопасности, мультимедиа-система с навигатором.

Актуальный Suzuki SX4 для России
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Актуальный Suzuki SX4 для России
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Актуальный Suzuki SX4 для России
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Компания Suzuki планировала вывести преобразившийся SX4/S-Cross на российский рынок в 2022 году, как и прежде, машины должны были поставлять с венгерского завода. Но из-за проблем с логистикой, вызванных всеми известными событиями, сроки появления рестайлингового кросса в РФ теперь сложно спрогнозировать. Прежний же кросс с атмосферным мотором 1.6 у нас по прайсу сегодня стоит от 2 069 000 рублей, с турбодвигателем 1.4 – от 2 449 000 рублей.

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