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Новый Lincoln Town Car: каким он может быть

25.05.2021 128 0 0

Американская компания уже достаточно давно не обладает полноценным флагманским седаном, роль которого раньше выполняла модель Town Car. Мы решили представить, каким он мог бы быть сегодня.

 

Town Car хорошо известен в России, в первую очередь благодаря многочисленным лимузинам, построенным на его базе и активно использовавшимся в 90-е и 2000-е годы. Это название имеет давнюю историю, им ещё в 20-е годы прошлого столетия обозначали лимузины с закрытой пассажирской частью салона и открытым водительским сиденьем. В дальнейшем появился седан Lincoln Continental Town Car, представлявший из себя особую версию лимузина на базе Continental. А самостоятельной модель Town Car стала в 1981 году, когда было представлено первое поколение седана. В 1989 году в производство пошёл седан второй генерации, а в 1998 — третье поколение (их фотографии в конце статьи), которое выпускалось до 2011 года и вместе с соплатформенными Ford Crown Victoria и Mercury Grand Marquis стал последним традиционным полноразмерным американским седаном. В дальнейшем роль флагмана перешла к модели Continental, последнее поколение которой было представлено в 2015-м и продержалось до 2020 года (она же стала и последним седаном компании ). Его основное отличие от Town Car — переднеприводная платформа и, следовательно, совершенно другие пропорции.

Таункары второго и третьего поколений, на которые мы ориентировались при создании этого проекта, отличались большими габаритами — длина стандартного седана составляла порядка 5,5 метров, что примерно соответствует нынешнему удлинённому Mercedes-Maybach S-класса. Автомобили были сделаны на классической заднеприводной платформе, что наделяло их большой колёсной базой и длинным капотом. Одна из наиболее характерных черт Town Car — практически вертикальные задние стойки при очень длинном заднем свесе и горизонтальной крышке багажника. Что касается оформления передней части, то она выполнена в стиле одной из самых удачных новинок компании последних лет с точки зрения дизайна — концепта Lincoln Zephyr Reflection , представленного в прошлом месяце на Международном автосалоне в Шанхае. Задняя часть в большей степени ориентируется на Таункар второго поколения, который характерен вертикальными фонарями, объединёнными красной полосой. Боковины сделаны достаточно простыми по дизайну, выделяется лишь узкий хромированный молдинг в центре. Ещё одна особенность классических седанов Town Car — многие из них комплектовались шинами с белой полосой, так называемыми "вайтволлами", и это также нашло своё отражение в нашем проекте.

Как уже говорилось, Town Car был построен на заднеприводной платформе, при этом кузов установлен на раме. Седан оснащался исключительно 8-цилиндровыми моторами, первое поколение получило двигатель объёмом 4.9 литра мощностью 130 л.с. Начиная со второй генерации на модель устанавливали мотор 4.6 Modular V8 мощностью от 190 до 239 л.с. Коробка передач на всех версиях — 4-ступенчатый "автомат". 

Lincoln Town Car второго и третьего поколений
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Lincoln Town Car второго и третьего поколений
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Lincoln Town Car второго и третьего поколений
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Lincoln Town Car второго и третьего поколений
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Lincoln Town Car второго и третьего поколений
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Lincoln Town Car второго и третьего поколений
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Кстати, предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой опыту владения Lincoln Town Car третьего поколения

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