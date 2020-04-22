Новый Lotus: китайцы сказали делать дёшево и просторно. Дёшево уже не получилось…

В мае 2017 года китайский концерн Geely приобрёл 49,9% акций терпящего бедствие малазийского холдинга Proton. После сделки Proton подвергся жесточайшей реструктуризации и тотальной оптимизации расходов. По итогам 2019 года Proton, радикально обновивший модельный ряд, поднялся с четвёртого места по продажам на второе, оставим позади Honda и Toyota, но не дотянувшись до марки Perodua – традиционно самой сильной в Малайзии. В связи с этим рывком впервые за последние десять лет Proton вышел в лидеры.

А что случилось с Lotus – другим подразделением Proton, отошедшем китайцам вместе с головной фирмой? Поначалу ползли слухи, что менеджмент Geely планирует радикально изменить модельный ряд и перенести инжиниринг в Китай, однако волнения оказались напрасными: завод в Хителе сохранён и хотя сейчас простаивает из-за эпидемии коронавируса, его ожидает расширение под новую модель, которую Lotus представит в конце 2019 – начале 2020 года.

Сразу же после покупки китайцами Proton эксперты предположили, что первым автомобилем в обновлённой линейке Lotus станет среднеразмерный кроссовер. Более того, компания даже запатентовала права на внешний вид машины, причём на нескольких рынках. Между тем первой обновлённой машиной Lotus «китайского периода» стал электрический гиперкар Evija – самый мощный на момент дебюта серийный автомобиль в мире (позже этот почётный титул у Лотуса отобрал японский Aspark Owl). Отдача его силовой установки достигает 2000 л.с. Производство машины ещё не началось – оно намечено на нынешний год, тираж модели ограничен всего 130 экземлярами, и, как уточнил Фил Попэм, производство обеспечено на вторую половину 2020 года, но весь объём не выбран – в связи с эпидемией динамика размещения заказов продаж сильно упала.

В дальнейшем Lotus продолжит ориентироваться на богатых покупателей, для которых фирма будет изготавливать гиперкары, однако фокус производства сместят на более бюджетные модели. В частности, ближайшей премьерой Lotus станет спортивный автомобиль, но вовсе не гиперкар, а недорогой комфортный спортивный автомобиль для каждодневного использования. Впрочем, цена новинки будет умеренной только в сравнении с Evija, поскольку базовая версия обойдётся в 55 тысяч фунтов стерлингов, а укомплектованная дорогими опциями – во все сто. Правда, пространства в салоне точно должно быть больше, чем во всех нынешних.



Вероятно, появление новинки знаменует перевод спортивных моделей Lotus на электропривод, причём не только на гибридную, но и на электрическую силовую установку. По крайней мере, в новом спорткарте будут сочетаться и дизайн, и технологии Evija, но, конечно, в сильно упрощённом виде. Вслед за этой машиной уже пойдёт и кроссовер, и спортивный седан. Пока же помимо Evija в линейке Lotus всё те же машины: Elise, Exige, Evora. В ближайшее время Lotus должен резко увеличить объём производства с полутора до пяти тысяч машин в год и это, собственно, самое главное условие китайских хозяев.