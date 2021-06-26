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Новый Mercedes-AMG C 63 (W206): первые изображения

26.06.2021 137 0 0

На этой неделе в Сети появились свежие шпионские фотографии самой мощной версии новой «цэшки», благодаря которым у нас есть возможность составить представление о том, как она будет выглядеть.

 

Премьера нового С-класса с заводским индексом W206 состоялась в феврале этого года. Пока продемонстрированы лишь гражданские версии, однако скоро к ним присоединится самая мощная модификация, традиционно имеющая индекс 63. Как видно на шпионских фотографиях, седан получит аналогичные другим спортивным Мерседесам изменения во внешности. Прежде всего, появится новая решётка радиатора с вертикальными перекладинами, которая будет встроена в новый бампер с более крупными воздухозаборниками.

Подобно AMG-версии предыдущей «цэшки», новый спортседан получит заметно более широкие передние крылья, на которых, скорее всего, разместят декоративные элементы между колёсными арками и передними дверьми. Задние арки при этом визуально остались прежними. Среди других отличий нового 63-го – новый дизайн порогов, спойлер на кромке крышки багажника, изменённый задний бампер с диффузором и четырьмя угловатыми патрубками выхлопной системы, новые колёсные диски.

Если внешние отличия топовой модификации С-класса достаточно традиционны, то техническая часть изменится радикально. Впервые для AMG-версии с 63-м индексом автомобиль получит не 8-цилиндровый мотор, причём сокращение количества цилиндров станет сразу двукратным: новый С 63 будет оснащён гибридной установкой, частью которой будет 4-цилиндровый двигатель объёмом всего лишь 2 литра. Однако это не должно негативно сказаться на динамических характеристиках модели, ведь ожидаемая мощность составляет более 550 л.с., в то время как С 63 предыдущего поколения (W205) в самой мощной версии располагал 510 л.с.

Премьера нового Mercedes-AMG С 63 ожидается в течение этого года.

Mercedes-AMG С 63 предыдущего поколения (W205)
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Mercedes-AMG С 63 предыдущего поколения (W205)
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Mercedes-AMG С 63 предыдущего поколения (W205)
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Сегодня в России новый С-класс представлен с двумя вариантами двигателей. Базовый седан с индексом С180 оснащается 1,5-литровым четырёхцилиндровым мотором мощностью 150 л.с. и задним приводом, его цена составляет 3 660 000 рублей. Более мощная полноприводная модификация С200 комплектуется двигателем того же объёма, однако его отдача составляет 197 л.с. Такой седан обойдётся минимум в 4 210 000 рублей. Все версии идут в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Если же вас интересуют более доступные Мерседесы, предлагаем ознакомиться со статьёй, посвящённой 5 причинам покупать или не покупать С-класс в кузове W203.

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