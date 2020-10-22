Позавчера в Сети появились первые шпионские фотографии «заряженной» версии нового немецкого флагмана, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

В начале прошлого месяца состоялась премьера нового поколения представительского седана S-класса. В моторной гамме изначально были заявлены только рядные 6-цилиндровые моторы, базовым из которых является 286-сильный турбодизель объёмом 2,9 литра (600 Нм) в версии S 350d. Более мощный вариант S 400d развивает 330 л.с. и 700 Нм. Были представлены и две бензиновые модификации – S 450 (367 л.с., 500 Нм) и S 500 (435 л.с., 520 Нм), обе с турбомотором объёмом 3 литра и 48-вольтовым стартер-генератором EQ Boost, включающимся на старте и добавляющим 22 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Также анонсирована гибридная версия S 580e на основе того же рядного шестицилиндрового мотора в паре с электромотором, общая мощность составляет 517 л.с. Теперь же ожидается появление спортивной версии седана с приставкой AMG, который получит и некоторые изменения во внешности.

Проще всего распознать новую версию можно будет по передней части, которая изменится более существенно по сравнению с предыдущими поколениями S-класса. Впервые появится решётка новой формы, которая станет чуть шире. Также впервые седан получит решётку с вертикальными перекладинами, как на других моделях Mercedes-AMG. Наконец, S-класс в 223-м кузове станет первым, у кого с завода на решётке разместится большая трёхлучевая звезда (ранее она была только на купе и кабриолетах). Задняя же часть обновится за счёт нового бампера, в нижней части которого разместятся традиционные сдвоенные патрубки выхлопной системы и диффузор между ними.

Новый S 63 будет оснащён битурбированным двигателем 4.0 V8 и электромотором, суммарная отдача может составить порядка 700 л.с. А в дальнейшем может появиться ещё более мощная версия представительского седана с индексом S 73e мощностью под 800 л.с. Напомним, модификации S 65 с 12-цилиндровым мотором больше не будет, однако такой мотор предложат для удлинённых седанов Mercedes-Maybach.

Mercedes-Benz S-Class W223 1 / 2 Mercedes-Benz S-Class W223 2 / 2

Сегодня в России цены на новы Mercedes-Benz S-класса в кузове W223 пока не объявлены, предыдущее же поколение W222 предлагается по цене от 8 230 000 рублей (S 350d 4MATIC, 249 л.с.). Спортивная AMG-модификация S 63 4MATIC (612 л.с.) оценивается минимум в 11 400 000 рублей.

Между тем, ранее мы представляли, как будет выглядеть новый Mercedes-Maybach S-класса.