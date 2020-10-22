Новинки ×

Новый Mercedes-AMG S 63: первые изображения

22.10.2020 50 0 0

Позавчера в Сети появились первые шпионские фотографии «заряженной» версии нового немецкого флагмана, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

 

В начале прошлого месяца состоялась премьера нового поколения представительского седана S-класса. В моторной гамме изначально были заявлены только рядные 6-цилиндровые моторы, базовым из которых является 286-сильный турбодизель объёмом 2,9 литра (600 Нм) в версии S 350d. Более мощный вариант S 400d развивает 330 л.с. и 700 Нм. Были представлены и две бензиновые модификации – S 450 (367 л.с., 500 Нм) и S 500 (435 л.с., 520 Нм), обе с турбомотором объёмом 3 литра и 48-вольтовым стартер-генератором EQ Boost, включающимся на старте и добавляющим 22 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Также анонсирована гибридная версия S 580e на основе того же рядного шестицилиндрового мотора в паре с электромотором, общая мощность составляет 517 л.с. Теперь же ожидается появление спортивной версии седана с приставкой AMG, который получит и некоторые изменения во внешности.

Проще всего распознать новую версию можно будет по передней части, которая изменится более существенно по сравнению с предыдущими поколениями S-класса. Впервые появится решётка новой формы, которая станет чуть шире. Также впервые седан получит решётку с вертикальными перекладинами, как на других моделях Mercedes-AMG. Наконец, S-класс в 223-м кузове станет первым, у кого с завода на решётке разместится большая трёхлучевая звезда (ранее она была только на купе и кабриолетах). Задняя же часть обновится за счёт нового бампера, в нижней части которого разместятся традиционные сдвоенные патрубки выхлопной системы и диффузор между ними.

Новый S 63 будет оснащён битурбированным двигателем 4.0 V8 и электромотором, суммарная отдача может составить порядка 700 л.с. А в дальнейшем может появиться ещё более мощная версия представительского седана с индексом S 73e мощностью под 800 л.с. Напомним, модификации S 65 с 12-цилиндровым мотором больше не будет, однако такой мотор предложат для удлинённых седанов Mercedes-Maybach.

Mercedes-Benz S-Class W223
1 / 2
Mercedes-Benz S-Class W223
2 / 2

Сегодня в России цены на новы Mercedes-Benz S-класса в кузове W223 пока не объявлены, предыдущее же поколение W222 предлагается по цене от 8 230 000 рублей (S 350d 4MATIC, 249 л.с.). Спортивная AMG-модификация S 63 4MATIC (612 л.с.) оценивается минимум в 11 400 000 рублей.

Между тем, ранее мы представляли, как будет выглядеть новый Mercedes-Maybach S-класса.     

седан рендеры "Колёса.ру" новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz S-класс

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Электромобиль Hyundai захватит половину рынка электромобилей в России, но без их продажи Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев сообщил, что Hyundai в следующем году планирует вывести в Россию модели линейки Ionic, в том числе и в электрических версиях, которые б... 400 0 0 22.10.2020
Статьи / Авто недели С мотором все просто, с остальным – нет: стоит ли покупать Ford EcoSport за 800 тысяч рублей Компактные кроссоверы бывают разные: эпатажные и противоречивые, неприметные и долгоживущие, дешевые и сверхпопулярные… А есть кроссоверы неплохие, но невезучие. Таким, к примеру, был Op... 679 1 0 22.10.2020
Статьи / Авто с пробегом Citroen C4 Picasso с пробегом: очень дорогое лобовое стекло и минусы маленького клиренса Во времена, когда кроссоверы были в большей степени внедорожными, поборники семейных ценностей выбирали минивэны. Кажется, это было где-то в далеком прошлом, а на самом деле – меньше 15 лет... 1293 1 4 21.10.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 120655 6 84 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 77572 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 39345 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings