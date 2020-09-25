В начале сентября состоялась премьера S-класса нового поколения, который пока представлен только в базовой и Long-версиях. Однако уже в ближайшие месяцы ожидается появление ещё более длинной модификации с именем Maybach. Эта модификация ведёт свою историю с 2015 года, когда был представлен седан на базе 222-го кузова. Судя по шпионским фотографиям, новый лимузин сделают по тем же канонам. Спереди Mercedes-Maybach будет отличаться новой решёткой радиатора со множеством вертикальных перекладин, подобную получил и первый кроссовер Mercedes-Maybach на базе GLS. Скорее всего, бампер будет использован стандартный, однако он получит оригинальную хромированную отделку.

Новый S-класс заметно увеличился в габаритах по сравнению с предыдущим поколением. Так, длина версии Long стала больше на 74 мм и теперь составляет 5320 мм, а колёсная база – на 51 мм (до 3216 мм). Ширина увеличилась до 1954 мм (+55 мм), высота до 1503 мм (+9 мм). Основным отличием версии Maybach станет ещё более длинная база, в нынешнем поколении она больше на 20 см (3365 против 3165 мм). Задняя дверь получится очень широкой, а за ней останется дополнительное окно и логотип Maybach рядом с ним. Сзади новый седан будет выделяться оригинальными патрубками выхлопной системы, также Mercedes-Maybach получит новый колёсные диски.

В отличие от обычных седанов, версия Mercedes-Maybach среди прочих будет располагать мотором V12, который устанавливается на нынешний седан S 650 и модификацию S 65 AMG, которой в новом поколении не будет. Впервые 12-цилиндровый двигатель будет идти в паре с полноприводной трансмиссией 4MATIC. По имеющимся данным, мотор будет развивать те же 630 л.с. и 1000 Ни крутящего момента.

Премьера нового Mercedes-Maybach S-класса ожидается в ноябре.

Нынешний Mercedes-Maybach S-класса 1 / 2 Нынешний Mercedes-Maybach S-класса 2 / 2

Сегодня в России нынешний удлинённый седан предлагается с тремя вариантами моторов. Базовый 6-цилиндровый S 450 (367 л.с.) оценивается минимум в 10 200 000 рублей. 469-сильная версия S 560 с восемью цилиндрами обойдётся в 11 730 000 рублей, а на вершине гаммы – вышеупомянутый 12-цилиндровый S 650 за 15 010 000 руб.

Что же касается более бюджетных вариантов, то ранее мы выясняли, стоит ли покупать Mercedes-Benz S-класса в 220-м кузове за 800 тысяч.