На этой неделе в Сети появились первые шпионские фотографии новой модификации немецкого внедорожника, на основании которых мы представили, каким он будет.

Гелендваген ведёт свою историю с 1979 года, когда была представлена гражданская версия военного транспортного средства, разработанного по предложению иранского шаха. В дальнейшем модель прошла через множество обновлений, и к концу своей производственной жизни она обрела в том числе и несколько экстремальных модификаций. Первым из них стал шестиколёсный трёхосный пикап Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, разработанный на базе версии военного образца – его показали в 2013 году. Четырьмя годами позже был представлен первый внедорожник под маркой Mercedes-Maybach, он имел удлинённую базу, складную крышу в задней части кузова и приставку Landaulet (кстати, он стал и самым дорогим Гелендвагеном с ценой от 630 тысяч евро). Наконец, третья модификация — G500 4×4², которая вышла на рынок в конце 2015 года, и мы провели тест-драйв этого внедорожника. Как и вышеуказанные, она существенно отличается по ходовой части от стандартного G-класса: у неё портальные мосты с расширенной колеёй, подвеска с двумя амортизаторами на колесо и 22-дюймовые диски с высокопрофильными внедорожными шинами. Клиренс модели при этом составляет 450 мм. Автомобиль производился с октября 2017 года, и автопроизводитель заявлял, что G500 4×4² получил «феноменальный отклик» от потребителей. С тех пор намёков на появление наследника внедорожника в новом кузове (напомним, в 2018 году Mercedes-Benz представил совершенно новое поколение Гелендвагена) не было, пока на этой неделе тестовые образцы не попались в объектив фотошпионов.

Судя по получившимся снимкам, новый экстремальный внедорожник сохранит концепцию. Помимо преобразований в подвеске версия G500 4×4² получит заметно расширенные колёсные арки, защитные перекладины под задним бампером и козырёк над лобовым стеклом с встроенной дополнительной светотехникой. Предыдущий G500 4×4² обладал бамперами от версии AMG, хотя и не имел такой приставки в своём имени, при этом решётка радиатора была от стандартного Гелендвагена. Возможно, с новым внедорожником поступят так же, однако мы представили версию с более агрессивной решёткой от G 63.

Скорее всего, новинка будет сделана на базе модели G 500, которая оснащается 4-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 422 л.с. В остальном характер изменений будет аналогичен предшественнику.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Mercedes-Benz G500 4×4² предыдущего поколения 1 / 2 Mercedes-Benz G500 4×4² предыдущего поколения 2 / 2

Сегодня в России G-класс предлагается в четырёх вариантах исполнения. Самый доступный – 250-сильный дизельный G 350 d за 8 180 000 рублей. Более мощная 330-сильная модификация G 400 d обойдётся в 12 750 000 руб. Бензиновый G 500 с вышеуказанным 4.0 V8 в базовой версии оценивается в 10 300 000 рублей. Наконец, на вершине гаммы – 585-сильный Mercedes-AMG G 63 за 14 250 000 рублей.

Между тем, в начале этой недели Mercedes-Benz показал первое официальное фото нового S-класса.