Новинки ×

Новый Mercedes-Benz G500 4×4²: первые изображения

31.05.2020 27 0 0

На этой неделе в Сети появились первые шпионские фотографии новой модификации немецкого внедорожника, на основании которых мы представили, каким он будет.

 

Гелендваген ведёт свою историю с 1979 года, когда была представлена гражданская версия военного транспортного средства, разработанного по предложению иранского шаха. В дальнейшем модель прошла через множество обновлений, и к концу своей производственной жизни она обрела в том числе и несколько экстремальных модификаций. Первым из них стал шестиколёсный трёхосный пикап Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, разработанный на базе версии военного образца – его показали в 2013 году. Четырьмя годами позже был представлен первый внедорожник под маркой Mercedes-Maybach, он имел удлинённую базу, складную крышу в задней части кузова и приставку Landaulet (кстати, он стал и самым дорогим Гелендвагеном с ценой от 630 тысяч евро). Наконец, третья модификация — G500 4×4², которая вышла на рынок в конце 2015 года, и мы провели тест-драйв этого внедорожника. Как и вышеуказанные, она существенно отличается по ходовой части от стандартного G-класса: у неё портальные мосты с расширенной колеёй, подвеска с двумя амортизаторами на колесо и 22-дюймовые диски с высокопрофильными внедорожными шинами. Клиренс модели при этом составляет 450 мм. Автомобиль производился с октября 2017 года, и автопроизводитель заявлял, что G500 4×4² получил «феноменальный отклик» от потребителей. С тех пор намёков на появление наследника внедорожника в новом кузове (напомним, в 2018 году Mercedes-Benz представил совершенно новое поколение Гелендвагена) не было, пока на этой неделе тестовые образцы не попались в объектив фотошпионов.

Судя по получившимся снимкам, новый экстремальный внедорожник сохранит концепцию. Помимо преобразований в подвеске версия G500 4×4² получит заметно расширенные колёсные арки, защитные перекладины под задним бампером и козырёк над лобовым стеклом с встроенной дополнительной светотехникой. Предыдущий G500 4×4² обладал бамперами от версии AMG, хотя и не имел такой приставки в своём имени, при этом решётка радиатора была от стандартного Гелендвагена. Возможно, с новым внедорожником поступят так же, однако мы представили версию с более агрессивной решёткой от G 63.

Скорее всего, новинка будет сделана на базе модели G 500, которая оснащается 4-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 422 л.с. В остальном характер изменений будет аналогичен предшественнику.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Mercedes-Benz G500 4×4² предыдущего поколения
1 / 2
Mercedes-Benz G500 4×4² предыдущего поколения
2 / 2

Сегодня в России G-класс предлагается в четырёх вариантах исполнения. Самый доступный – 250-сильный дизельный G 350 d за 8 180 000 рублей. Более мощная 330-сильная модификация G 400 d обойдётся в 12 750 000 руб. Бензиновый G 500 с вышеуказанным 4.0 V8 в базовой версии оценивается в 10 300 000 рублей. Наконец, на вершине гаммы – 585-сильный Mercedes-AMG G 63 за 14 250 000 рублей.

Между тем, в начале этой недели Mercedes-Benz показал первое официальное фото нового S-класса.  

внедорожник рендеры "Колёса.ру" новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz G-класс

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Китай Китай начал распродавать свои заводы: зачем VW выкупает 50% акций государственной JAC? Сделку планируется закрыть до конца года, если не будет препятствий со стороны регулирующих органов. На этом этапе VW планирует инвестировать в автомобильную экономику Китая 2 млрд евро. 1946 0 1 29.05.2020
Статьи / Практика Заправка машины бытовым газом – не такое уж безумие: считаем бизнес-план Наличие в доме газа, который еще и частенько оплачивается по фиксированному тарифу без счетчика, не дает покоя многим автовладельцам, которых не устраивают существующие и постоянно растущие... 2667 4 13 29.05.2020
Статьи / Авто и технологии Главное - точность: как работает производство моторных масел С каждым новым поколением автомобилей моторы даже в бюджетном сегменте становятся все сложней, от них требуют все большей экологичности, экономичности, комфорта, меньшего уровня шума и вибра... 1049 1 36 28.05.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 45662 15 14 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 42342 9 14 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 30941 18 1 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings