На днях стало известно о том, что компания General Motors планирует вывести несколько своих популярных моделей в отдельные бренды. Одним из плодов этого решения может стать минивэн Escalade, и мы представили, как он будет выглядеть.

Уже несколько лет в зарубежных СМИ муссируются слухи о превращении Corvette в отдельную марку. Теперь же появилась информация о том, что вместе с Корветтом такая судьба ожидает также Escalade и Camaro. Под брендом Камаро будут производиться спортивные автомобили среднего ценового диапазона, а имя Escalade в дальнейшем может примерить новый роскошный минивэн, в первую очередь ориентированный на рынок Китая, где достаточно много подобных моделей.

Рендер нового минивэна Escalade

Пока нет никаких достоверной информации об особенностях будущей новинки, однако вполне возможно, что основой для него станет недавно представленный Buick Century (в предыдущих поколениях модель носила имя GL8). Минивэн Cadillac может сохранить пропорции и общую архитектуру кузова, при этом наверняка получит оригинальное оформление передней и задней частей. Мы изобразили вариант, сделанный в стиле внедорожника Escalade последнего поколения: крупная трапециевидная решётка радиатора, визуально объединённая с узкими горизонтальными фарами, и вертикальные светодиодные полоски габаритов, расположенные по краям переднего бампера. Что касается кормы, то здесь самой узнаваемой чертой Эскалейдов последних поколений являются вытянутые по вертикали фонари.

Рендер нового минивэна Escalade

В техническом плане новый минивэн также может быть схож с новым Buick Century, который предлагается исключительно с передним приводом и с единственным силовым агрегатом, состоящим из бензинового 2,0-литрового турбомотора мощностью 237 л.с. (350 Нм) с 48-вольтовым стартер-генератором. Коробка передач – 9-ступенчатый «автомат».

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Напомним, в прошлом месяце были раскрыты сразу две серийные новинки Cadillac.