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Новый Москвич 6: каким он должен был стать

12.04.2023 265 1 1

На прошлой неделе Московский автомобильный завод продемонстрировал очередную новинку – лифтбек Москвич 6. Мы же решили представить, как мог бы выглядеть этот автомобиль в стиле весьма популярного в 90-х Москвич-2141.

Грядущий Москвич 6 представляет собой китайский лифтбек JAC Sehol Yao с другими шильдиками. Как и в случае с кроссовером Москвич 3, здесь не стали добавлять никаких внешних оригинальных элементов, хотя новинка могла бы стать неким идейным наследником того самого 41-го Москвича, учитывая тип кузова. Его производство началось в 1986 году, а продержался на конвейере автомобиль до 2001 года. Также оригинальный Москвич обладает рядом характерных особенностей внешнего вида, которые можно было бы учесть при небольшом рестайлинге китайской модели.

Рендеры нового Москвич-2141

В плане дизайна передней части мы ориентировались на модель «Святогор», которая появилась в 1997 году и представляет собой своего рода рестайлинговую версию. Её отличает более узкая решётка радиатора и оригинальные фары, зауживающиеся к центру. Что же касается задней части, то она у всех 41-х практически одинаковая: для неё характерны горизонтальные фонари простой формы и расположенная между ними ниша номерного знака. Ещё одна особенность «сорок первого» — изогнутые разъёмы переднего и заднего бамперов. Кроме того, представленный на рендерах автомобиль выполнен в бежевом цвете, который является одним из самых характерных для оригинального Москвича.

Рендеры нового Москвич-2141

Китайская модель JAC Sehol Yao, ставшая основой для нового Москвич 6, является также более дорогой версией уже продающегося в России лифтбека JAC J7. От него новинка отличается более агрессивным оформлением передней и задней части с оригинальной оптикой. Длина китайской версии составляет 4780 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм, колёсная база – 2770 мм. Для сравнения, габариты 41-го Москвича – 4350х1690х1400 мм, расстояние между осями составляет 2580 мм. На родине JAC Sehol Yao предлагается с бензиновой «турбочетвёркой» 1.5 мощностью 184 л.с. в паре с 6-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Москвич-2141 и Святогор
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Москвич-2141 и Святогор
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Москвич-2141 и Святогор
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Москвич-2141 и Святогор
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Кстати, ранее мы опубликовали рендеры кроссовера Москвич 3 в ретро-стиле с моделью 2140 в качестве стилистического ориентира. Также в конце прошлого года мы провели тест-дайв нового паркетника.   

рендеры "Колёса.ру" новинки лифтбек Москвич Москвич 6

 

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1 комментарий
12.04.2023 16:12
Papirus

Фишкой 41го кАлеки была подоконная линия, поднимающаяся к зоне зеркал (как собственно и у исходной Симки), плюс большой угол наклона задней двери. Так же выделялся большой передний свес (вследствие продольного расположения двигателя). Ничего оригинального в фарах, что у кАлеки, что у Реногора не было.

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