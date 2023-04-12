На прошлой неделе Московский автомобильный завод продемонстрировал очередную новинку – лифтбек Москвич 6. Мы же решили представить, как мог бы выглядеть этот автомобиль в стиле весьма популярного в 90-х Москвич-2141.

Грядущий Москвич 6 представляет собой китайский лифтбек JAC Sehol Yao с другими шильдиками. Как и в случае с кроссовером Москвич 3, здесь не стали добавлять никаких внешних оригинальных элементов, хотя новинка могла бы стать неким идейным наследником того самого 41-го Москвича, учитывая тип кузова. Его производство началось в 1986 году, а продержался на конвейере автомобиль до 2001 года. Также оригинальный Москвич обладает рядом характерных особенностей внешнего вида, которые можно было бы учесть при небольшом рестайлинге китайской модели.

Рендеры нового Москвич-2141

В плане дизайна передней части мы ориентировались на модель «Святогор», которая появилась в 1997 году и представляет собой своего рода рестайлинговую версию. Её отличает более узкая решётка радиатора и оригинальные фары, зауживающиеся к центру. Что же касается задней части, то она у всех 41-х практически одинаковая: для неё характерны горизонтальные фонари простой формы и расположенная между ними ниша номерного знака. Ещё одна особенность «сорок первого» — изогнутые разъёмы переднего и заднего бамперов. Кроме того, представленный на рендерах автомобиль выполнен в бежевом цвете, который является одним из самых характерных для оригинального Москвича.

Рендеры нового Москвич-2141

Китайская модель JAC Sehol Yao, ставшая основой для нового Москвич 6, является также более дорогой версией уже продающегося в России лифтбека JAC J7. От него новинка отличается более агрессивным оформлением передней и задней части с оригинальной оптикой. Длина китайской версии составляет 4780 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм, колёсная база – 2770 мм. Для сравнения, габариты 41-го Москвича – 4350х1690х1400 мм, расстояние между осями составляет 2580 мм. На родине JAC Sehol Yao предлагается с бензиновой «турбочетвёркой» 1.5 мощностью 184 л.с. в паре с 6-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Москвич-2141 и Святогор 1 / 4 Москвич-2141 и Святогор 2 / 4 Москвич-2141 и Святогор 3 / 4 Москвич-2141 и Святогор 4 / 4

Кстати, ранее мы опубликовали рендеры кроссовера Москвич 3 в ретро-стиле с моделью 2140 в качестве стилистического ориентира. Также в конце прошлого года мы провели тест-дайв нового паркетника.