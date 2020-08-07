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  • Новый Nissan Note сверкнул светодиодами на свежем фото. Модель могут представить осенью

Новый Nissan Note сверкнул светодиодами на свежем фото. Модель могут представить осенью

07.08.2020 134 0 0

В Японии продолжаются испытания компакта Nissan следующей генерации. Модель заметно преобразилась внешне, при этом она, скорее всего, скорее всего, сохранила гибридную установку e-Power.

 

Впервые Note третьего поколения засветили еще в мае, тогда компания Nissan опубликовала тизерный видеоролик с новинками, которые планируется вывести на рынок в ближайшие полтора года. В минувшем месяце в Сеть выложили фотографии тестового образца. А теперь в распоряжении японского издания Creative Trend оказался еще один снимок, более четкий, чем предыдущие. Кроме того, портал, ссылаясь на дилеров марки, назвал дату премьеры модели: ожидается, что новый Note дебютирует в октябре.

Компакт выглядит солиднее предшественника, он больше похоже на «традиционный» хэтчбек, а не на микровэн: капот вытянулся и стал рельефнее, фары теперь у́же, они полностью светодиодные. Любопытно, что на предыдущих шпионских фото у Note в головной оптике вроде бы иная начинка – не исключено, что «наполнение» зависит от комплектации. Ну и благодаря июльским кадрам мы знаем, что вместо задранных вверх задних фонарей сложной формы установили горизонтальные, «заплывающие» на багажную дверь.

Ранее японские СМИ предположили, что длина Note не изменилась (4100 мм), а вот ширина якобы выросла на 35 мм до 1730 мм, высота, напротив, урезана на 20 мм до 1500 мм. Про размер колесной базы местные профильные медиа не пишут (у предыдущего Note этот показатель составляет 2600 мм).

В Японии Nissan Note, вероятно, сохранил гибридную установку e-Power, однако мощность могли увеличить. Особенность этой системы в том, что бензиновый двигатель не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, колеса же вращает электромотор. В состав установки нынешнего Nissan Note e-Power входят «атмосферник» HR12DE 1.2 мощностью 79 л.с. (103 Нм) и электродвигатель EM57 с пиковой отдачей в 109 л.с. (254 Нм). Еще у гибрида на родине есть полноприводная версия с электромотором N2 на задней оси (4,8 л.с., 15 Нм). К слову, у стартовавшего недавно паркетника Nissan Kicks e-Power пиковая мощность электродвижка EM57 составляет 129 л.с. (260 Нм). «Традиционные» варианты у нынешнего Note в Японии тоже имеются: с тем же 79-сильным HR12DE 1.2 и его турбоверсией HR12DDR мощностью 98 л.с.

Nissan Note предыдущего поколения
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Nissan Note предыдущего поколения
2 / 3
Nissan Note предыдущего поколения
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Напомним, модель второго поколения в строю с 2012-го, в 2016-м ее обновили. До РФ «второй» Енот (так ласково машину прозвали россияне) не добрался, а затем он исчез из Европы и Штатов. То есть сегодня основным рынком для Note является Япония, где он входит в список самых востребованных моделей, хотя и на родине «пятидверка» теряет покупателей. Так, в 2019-м Nissan Note там разошелся тиражом в 118 472 экземпляра (-13% и второе место среди самых популярных моделей Японии, не относящихся к кей-карам), а результат января-июня текущего года – 41 707 единиц (-39% и уже пятая строчка среди «полноценных» машин).

В Россию модель вряд ли вернется. Зато нам обещаны новые кроссоверы Nissan, среди которых может оказаться электрическая Ariya.

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