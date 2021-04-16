Новинки ×
  • Новый Nissan X-Trail показался на видео. Кое-где кроссовер предложат с «турботройкой»

Новый Nissan X-Trail показался на видео. Кое-где кроссовер предложат с «турботройкой»

16.04.2021 544 0 0

Мировая премьера сменившего поколение SUV японской марки пройдет в начале следующей недели. Для модели подтвержден турбодвигатель 1.5 с переменной степенью сжатия.

 

Вообще, в новом поколении Икс-Трейл пребывает с прошлого года, но то речь о версии для Северной Америки, которая зовется Rogue. Свежий кроссовер Nissan с привычным нам именем мы уже видели и на фото китайского минпрома, и на фирменных снимках, причем на последних модель позировала в камуфляже. Теперь же марка официально анонсировала дебют непосредственно нового X-Trail: SUV представят на Шанхайском автосалоне, который распахнет свои двери для журналистов 19 апреля. Одновременно опубликовано несколько тизеров, в том числе и короткий видеоролик. Предыдущий китайский X-Trail от «мирового» в плане дизайна практически не отличается, так что и следующий глобальный кросс будет таким же.

Внешне Икс-Трейл в целом повторил американского брата, разве что подретушировали задний бампер. Но при этом если в Штатах Rogue слегка усох, то китайский SUV, напротив, стал немного крупнее, о чем мы знаем благодаря местному сертификационному органу: длина такого кросса равна 4681 мм (+6 мм по сравнению с предшественником), ширина – 1840 мм (+20 мм), высота – 1730 мм (+8 мм). А вот колесная база прежняя – 2706 мм. Напомним, в основе X-Trail/Rogue лежит новая версия «тележки» CMF-C/D.

Салон такой же, как у кроссовера в Америке: передняя панель, рулевое колесо, виртуальная «приборка», селектор коробки, блок управления «климатом» и мультимедийная система с 9-дюймовым «парящим» планшетом – все это перешло с Rogue. Для Китая еще подтверждены подогрев всех сидений, большой проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона и трехзонный климат-контроль.

Новый Nissan X-Trail на фото китайского минпрома
1 / 4
Новый Nissan X-Trail на фото китайского минпрома
2 / 4
Новый Nissan X-Trail на фото китайского минпрома
3 / 4
Новый Nissan X-Trail на фото китайского минпрома
4 / 4

В Поднебесной новый Nissan X-Trail предложат с бензиновым трехцилиндровым турбомотором 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия (подобная технология есть, например, у моделей Infiniti и Nissan Altima, но у них четырехцилиндровые двигатели). Мощность мотора составляет 204 л.с., максимальный крутящий момент – 300 Нм, степень сжатия может варьироваться от 8:1 до 14:1. Китайскому кроссоверу положен вариатор, привод – передний или полный.  В Штатах у Nissan Rogue другой двигатель – 184-сильный «атмосферник» 2.5 с непосредственным впрыском, он тоже сочетается с CVT.

Новый Nissan Rogue для США
1 / 3
Новый Nissan Rogue для США
2 / 3
Новый Nissan Rogue для США
3 / 3

Для Китая кроссоверы нового поколения будет выпускать местное СП Dongfeng Nissan (оно же производит и предыдущий X-Trail), там продажи, вероятно, стартуют до конца текущего года. Скоро подтянутся версии и для других стран, но в России новый SUV в 2021-м можно не ждать: на конвейер петербургского завода Nissan только-только встал модернизированный прежний Икс-Трейл – наша модель наконец-то получила полуавтопилот. К слову, у следующего X-Trail в РФ, скорее всего, будет атмосферный мотор, как у Rogue.

кроссовер авторынок новинки Nissan Nissan X-Trail

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Вьетнамский клон ГАЗ-21: тёмная история разработки загадочного автомобиля Chan Thang Кто сейчас сходу вспомнит хотя бы двух-трёх вьетнамских автопроизводителей? А хотя бы одного? Наверное, таких специалистов мало. А может быть, дело просто в отсутствии информации о вьетнамск... 544 0 4 16.04.2021
Статьи / Шины и диски Toyo улучшили сцепные свойства шин и сопротивление качению одновременно. Как у них это получилось? Казалось бы, что может быть проще колеса, изобретенного еще где-то в V тысячелетии до нашей эры? Но не всё, что кажется простым, таковым и является. Например, современная автомобильная шина... 453 0 1 15.04.2021
Статьи / Авто с пробегом Mitsubishi Pajero 3 с пробегом: коварный насос АБС, слабый ТНВД, вечные АКП и отличные V6 Третий Паджеро образца 1999 года, как это ни странно, достаточно современная машина. Современная в том смысле, что четвёртое поколение отличается от третьего не так уж сильно, а производство... 3599 0 1 14.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 149621 35 27 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 125228 32 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 81676 30 22 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings