Новый Nissan X-Trail показался на видео. Кое-где кроссовер предложат с «турботройкой»

Вообще, в новом поколении Икс-Трейл пребывает с прошлого года, но то речь о версии для Северной Америки, которая зовется Rogue. Свежий кроссовер Nissan с привычным нам именем мы уже видели и на фото китайского минпрома, и на фирменных снимках, причем на последних модель позировала в камуфляже. Теперь же марка официально анонсировала дебют непосредственно нового X-Trail: SUV представят на Шанхайском автосалоне, который распахнет свои двери для журналистов 19 апреля. Одновременно опубликовано несколько тизеров, в том числе и короткий видеоролик. Предыдущий китайский X-Trail от «мирового» в плане дизайна практически не отличается, так что и следующий глобальный кросс будет таким же.

Внешне Икс-Трейл в целом повторил американского брата, разве что подретушировали задний бампер. Но при этом если в Штатах Rogue слегка усох, то китайский SUV, напротив, стал немного крупнее, о чем мы знаем благодаря местному сертификационному органу: длина такого кросса равна 4681 мм (+6 мм по сравнению с предшественником), ширина – 1840 мм (+20 мм), высота – 1730 мм (+8 мм). А вот колесная база прежняя – 2706 мм. Напомним, в основе X-Trail/Rogue лежит новая версия «тележки» CMF-C/D.



Салон такой же, как у кроссовера в Америке: передняя панель, рулевое колесо, виртуальная «приборка», селектор коробки, блок управления «климатом» и мультимедийная система с 9-дюймовым «парящим» планшетом – все это перешло с Rogue. Для Китая еще подтверждены подогрев всех сидений, большой проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона и трехзонный климат-контроль.



Новый Nissan X-Trail на фото китайского минпрома 1 / 4 Новый Nissan X-Trail на фото китайского минпрома 2 / 4 Новый Nissan X-Trail на фото китайского минпрома 3 / 4 Новый Nissan X-Trail на фото китайского минпрома 4 / 4

В Поднебесной новый Nissan X-Trail предложат с бензиновым трехцилиндровым турбомотором 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия (подобная технология есть, например, у моделей Infiniti и Nissan Altima, но у них четырехцилиндровые двигатели). Мощность мотора составляет 204 л.с., максимальный крутящий момент – 300 Нм, степень сжатия может варьироваться от 8:1 до 14:1. Китайскому кроссоверу положен вариатор, привод – передний или полный. В Штатах у Nissan Rogue другой двигатель – 184-сильный «атмосферник» 2.5 с непосредственным впрыском, он тоже сочетается с CVT.



Новый Nissan Rogue для США 1 / 3 Новый Nissan Rogue для США 2 / 3 Новый Nissan Rogue для США 3 / 3

Для Китая кроссоверы нового поколения будет выпускать местное СП Dongfeng Nissan (оно же производит и предыдущий X-Trail), там продажи, вероятно, стартуют до конца текущего года. Скоро подтянутся версии и для других стран, но в России новый SUV в 2021-м можно не ждать: на конвейер петербургского завода Nissan только-только встал модернизированный прежний Икс-Трейл – наша модель наконец-то получила полуавтопилот. К слову, у следующего X-Trail в РФ, скорее всего, будет атмосферный мотор, как у Rogue.

