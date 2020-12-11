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  • Новый паркетник Hyundai сняли на видео: возможно, самый дешёвый в гамме

Новый паркетник Hyundai сняли на видео: возможно, самый дешёвый в гамме

11.12.2020 263 0 0

Премьеру маленького кросса корейской марки, скорее всего, проведут уже в следующем году. Впрочем, не исключено, что официальные картинки опубликуют до конца 2020-го.

 

О том, что Hyundai готовится представить субкомпактный паркетник, стало известно в ноябре: именно тогда появились фотографии замаскированных прототипов, пойманных в Корее. А теперь на YouTube-канале W2enter TV выложили видео с новинкой, его тоже сняли на родине марки. Имя грядущего кросса все еще неизвестно, местные СМИ знают лишь внутризаводской индекс – AX1.

Судя по всему, у Хёндэ будет новый кроссовер «начального уровня», то есть модель окажется на ступеньку ниже Venue (на заглавном фото), который пока еще носит титул самого дешевого SUV компании. По неофициальной информации, AX1 предназначен для небогатых азиатских рынков вроде Индии и Индонезии, а в Корее его просто тестируют. Согласно другой версии,  модель будут продавать и на родине Hyundai.

Скриншот видео, опубликованного на канале W2enter TV

У паркетника «квадратный» кузов, ручки задних дверей спрятаны сверху. Ну и благодаря предыдущим кадрам, мы также знаем, что модель получила двухъярусную головную оптику и широкую сетчатую радиаторную решетку. Новинка явно меньше упомянутого Hyundai Venue. Длина последнего в индийской спецификации составляет 3995 мм, колесная база – 2500 мм. Габариты глобального Venue – 4040 и 2520 мм соответственно.

Скриншоты видео, опубликованного на канале W2enter TV
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Скриншоты видео, опубликованного на канале W2enter TV
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Скриншоты видео, опубликованного на канале W2enter TV
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В Индии в моторную гамму могут войти бензиновые «атмосферники» 1.0 и 1.2. Корейские профильные медиа тоже пишут о литровом двигателе, кроме того, по их данным, паркетнику еще может достаться турбоверсия мотора 1.0. А вот привод, видимо, только передний.

На рынок паркетник наверняка выйдет в следующем году, при этом первые тизеры или даже полноценные фирменные картинки вполне могут распространить до конца 2020-го.

Между тем сама компания Hyundai ранее анонсировала другой новый бюджетный кроссовер – Bayon. Эта модель адресована Западной Европе, там она будет «открывать» линейку бренда. Кстати, Venue в Старом Свете не представлен, самым дешевым SUV там пока значится Kona. Предполагается, что донором для Bayon стал хэтчбек Hyundai i20 последнего поколения, с ним же паркетник, скорее всего, разделит моторы.

Что же касается российского рынка, то до нас новые компакты вряд ли доберутся – самым доступным кроссовером Hyundai в РФ останется Creta. В 2021-м наша версия должна сменить поколение.

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