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Новый пикап Hyundai Santa Cruz: первые изображения

13.05.2020 376 0 0

На прошлой неделе в Сети появилась шпионская фотография кузова нового пикапа корейской компании, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть автомобиль.

 

В январе 2015 года Hyundai представила концептептуальный пикап Santa Cruz, а в конце прошлого года было официально подтверждено, что такой автомобиль появится в гамме. Ранее периодически появлялись шпионские фотографии пикапа во время испытаний, но его внешность была скрыта под толстым слоем камуфляжа. Теперь же, благодаря изображению кузова, у нас есть возможность более точно воспроизвести дизайн будущей новинки. С момента премьеры концепта прошло много времени, однако определённое сходство с серийным пикапом всё же будет – как минимум, это форма бокового остекления и скошенная задняя стойка. Переднюю же часть наверняка сделают более строгой в стиле других новинок Hyundai. И совершенно очевидно, что фары будут двухуровневыми, как на кроссоверах Santa Fe и Palisade.

Сбоку стоит отметить оригинальное решение поясной выштамповки, которая разделяется на две в районе передней двери. Колёсные арки круглые, а в верхней части пластиковых накладок на них появятся трапециевидные декоративные вставки, похожее решение применялось на Range Rover Evoque первого поколения. Задняя часть пока всё так же скрыта под камуфляжем, однако можем предположить, что пикап получит вертикальные фонари треугольной формы, мы также изобразили вариант с задней оптикой, объединённой декоративной перемычкой, как у новой Sonata.

Основным рынком для пикапа станут США, там же и наладят сборку на заводе Hyundai в Алабаме, где уже производятся модели Elantra, Sonata и Santa Fe. Официальной информации о моторах пока нет, однако можно предположить, что под капот Santa Cruz установят 4-цилиндровые двигатели 2.4 (185 л.с.) или турбированный 238-сильный 2.0. Пикап будет сделан на платформе кроссовера Tucson, у него несущий кузов вместо рамы, поэтому концептуально он ближе не к лёгким грузовикам вроде Toyota Hilux и Mitsubishi L200, а скорее к Honda Ridgeline и подобным.   

Концепт Hyundai Santa Cruz 2015 года
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Концепт Hyundai Santa Cruz 2015 года
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Между тем, ранее в интервью нашему онлайн-журналу управляющий директор «Хёндэ Мотор СНГ» Алексей Калицев заявил, что до России новый Santa Cruz не доберётся.

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