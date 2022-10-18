Флагманские внедорожники Wagoneer и Grand Wagoneer являются одними из самых интересных новинок американского бренда последнего времени, а их дизайн очень хорошо подошёл бы для большого пикапа. Как он мог бы выглядеть?

Сейчас единственным серийным пикапом в гамме Jeep является модель Gladiator, сделанная на базе Wrangler. Его премьера состоялась в конце 2018 года, и он стал первым пикапом с двухрядной кабиной в истории марки. Ранее грузовые автомобили марки Jeep выпускались с 1947 по 1992 годы, затем было решено убрать их из гаммы, чтобы не создавать конкуренцию моделям Dodge (ныне Ram). В последние годы позиция бренда по этому вопросу изменилась, и вполне вероятно, что в дальнейшем компанию Гладиатору составит более крупный пикап.

Рендер пикапа Jeep Grand Wagoneer

В марте прошлого года состоялась официальная премьера полноразмерных рамных внедорожников Wagoneer и Grand Wagoneer. По размеру кузова они одинаковы, отличия лишь в комплектации – приставка Grand положена более дорогому исполнению. А в апреле этого года дебютировали удлинённые версии Wagoneer L и Grand Wagoneer L, их колёсная база увеличилась с 3124 до 3302 мм, габаритная длина – с 5453 до 5758 мм. Именно эта модификация могла бы послужить основой для флагманского пикапа компании, и она же стала основой для наших рендеров. Изображённый на них пикап также получил увеличенный дорожный просвет, расширители колёсных арок, внедорожные колёса и оригинальное оформление задней части.

Рендер пикапа Jeep Grand Wagoneer

Самые большие внедорожники Jeep построены на платформе пикапа Ram 1500, нынешнее поколение которого дебютировало в начале 2018 года. Wagoneer и Grand Wagoneer оснащаются 397-сильным 5.7 V8 и 477-сильным 6.4 V8 соответственно, они комплектуются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач системой полного привода Quadra-Drive II с понижающей передачей и пневматической подвеской. При этом самый большой Grand Wagoneer L получил более экономичный рядный 6-цилиндровый турбомотор 3.0 Hurricane, выдающий до 517 л.с. и 678 Нм крутящего момента.

Jeep Grand Wagoneer L 1 / 3 Jeep Grand Wagoneer L 2 / 3 Jeep Grand Wagoneer L 3 / 3

Между тем, в прошлом месяце мы проехали 3650 км на Jeep Wrangler Rubicon JL.