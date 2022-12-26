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Новый Porsche Panamera: первые изображения

26.12.2022 926 0 2

Несколько дней назад в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии новой Panamera, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть автомобиль.

Пятидверный фастбэк Panamera был впервые представлен в 2009 году на Шанхайском автосалоне. Автомобиль был назван в честь гонок Каррера Панамерикана, где немецкая компания удачно выступала в 50-х годах прошлого века. Сегодня на конвейере второе поколение модели, его премьера состоялась летом 2016 года на специальном мероприятии в Берлине. Спустя четыре года фастбэк получил рестайлинг, теперь же немецкая компания тестирует образцы новой модели.

Рендер новой Panamera

На имеющихся шпионских фотографиях новинка очень похожа на нынешнюю Panamera, в целом она пока выглядит скорее глубоким рестайлингом. Уже хорошо видны новые фары более угловатой формы, которые получат четыре фирменных горизонтальных штриха светодиодных габаритов. Капот получит более заметные продольные выштамповки, переходящие на передний бампер, сам же бампер получит более крупные воздухозаборники и по паре узких светодиодных полосок с каждой стороны, выполняющих роль как габаритов, так и указателей поворота. Сбоку никаких существенных изменений пока не видно, разве что могут обновиться воздуховоды в передних крыльях. Что же касается задней части, то здесь появятся растянувшиеся во всю ширину кузова узкие фонари в стиле модели Taycan. Кроме того, представленный на рендерах автомобиль имеет оригинальные колёсные диски с центральным замком. Такие колёса обычно используются на спортивных и гоночных автомобилях и могут быть предназначены для самой экстремальной версии Панамеры.

Рендер новой Panamera

Достоверной информации о технических особенностях будущей новинки пока нет. Нынешняя же Панамера построена на фольксвагеновской платформе MSB, которую также используют Bentley Continental GT и Flying Spur третьего поколения. Фастбэк оснащается широкой гаммой бензиновых моторов V6 и V8. Самая мощная модификация Turbo S E-Hybrid комплектуется 700-сильной силовой установкой (870 Нм), состоящей из 4,0-литрового битурбомотора V8 и электромотора, интегрированного в 8-ступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями.

Нынешний Porsche Panamera
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Нынешний Porsche Panamera
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Нынешний Porsche Panamera
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Премьера новинки ожидается в следующем году.

Напомним, в прошлом месяце состоялась премьера заводского оффроудного купе Porsche 911 Dakar.

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